El Atlético crea su propio 'Tiempo de Revisión' para cargar contra la "maquinaria" y señalar a los árbitros tras el derbi

Como pasa en todo buen derbi, la polémica no acaba cuando llega el final del partido. El Comité Técnico de Árbitros ha publicado este martes el 'Tiempo de Revisión' (el vídeo en el que analiza las jugadas polémicas) de la jornada 29 y no ha incluido la acción del posible penalti sobre Marcos Llorente en el partido del pasado domingo. Una situación ante la que el Atlético ha estallado, aunque eso sí, tirando de ironía en sus redes.

El club rojiblanco ha recuperado un formato que ya utilizado en pasados derbis, y ha reaccionado en sus redes, esta vez publicando su propia versión de 'Tiempo de Revisión' para quejarse de la "maquinaria". Lo ha hecho con un hilo en el que, según su punto de vista, denuncian los errores arbitrales de Munuera Montero en su contra en el partido ante el Real Madrid.

"Tras dos días en los que la maquinaria ha puesto el foco en una jugada que hoy ha sido ratificada, nos surge una duda: ¿Cómo se puede acabar un derbi con solo dos faltas? Os lo detallamos en nuestro ‘Tiempo de Revisión’", incia el hilo del Atlético, en el que enumera hasta seis videos de acciones polémicas que cayeron del lado blanco.

Una "patada voladora" de Carvajal a Giuliano, "el clásico piscinazo" de Vinicius ante Le Normand, el ya comentado posible penalti del lateral madrileño a Llorente, otro de Rudiger... "Esperamos que la maquinaria tenga tiempo para analizar todas estas acciones y nos saquen de dudas. ¡Gracias por su colaboración! (Está claro que nosotros no sabemos hacerlo)", cierran los rojiblancos, con otro vídeo en el que se ve una falta señalada a Cardoso, en el que el centrocampista roba limpiamente un balón.

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Esa ha sido la forma elegida por el Atlético para mostrar su disconformidad con la actuación arbitral y, de paso, responder al Real Madrid por sus quejas, también por el mismo motivo. En su caso, las reclamaciones del club blanco venían motivadas por la expulsión de Fede Valverde en el minuto 80, tras recibir la roja directa por un lance con Álex Baena.