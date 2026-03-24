Alcobendas sorteará el 13 de mayo 36 nuevas viviendas municipales con alquileres un 40% por debajo del mercado

El Ayuntamiento de Alcobendas ha anunciado que el próximo 13 de mayo celebrará el sorteo para adjudicar 36 nuevas viviendas municipales, correspondientes a la segunda promoción pública de la ciudad, que ofrecerá alquileres un 40% inferiores a los del mercado libre.

La alcaldesa, Rocío García Alcántara, ha dado a conocer la fecha durante una visita a las obras de estos alojamientos dotacionales, que la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas (EMVIALSA) construye en la calle Doctor Ángel Olivares, acompañada por el diputado nacional Elías Bendodo, el viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, José Antonio Sánchez Serrano, y el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, Jesús Montero.

El sorteo tendrá lugar en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas y la previsión municipal es que la promoción quede finalizada durante el verano, en concreto en julio. Según ha destacado la regidora, esta actuación se está ejecutando un 40% más rápido que anteriores desarrollos municipales.

En cuanto a los precios, las viviendas de un dormitorio tendrán una renta mensual de 550 euros; las de dos dormitorios oscilarán entre 650 y 750 euros al mes; y las de tres dormitorios contarán con un alquiler medio de 875 euros mensuales. Todas dispondrán de plaza de garaje y trastero, suelo radiante, paneles fotovoltaicos y geotermia, además de entregarse amuebladas en cocina y baños.

Durante la visita, García Alcántara también ha avanzado que este verano comenzarán las obras de las primeras 750 viviendas de alquiler para jóvenes que la Comunidad de Madrid levantará en Alcobendas dentro del Plan Vive. En concreto, se construirán 400 pisos en la calle Camilo José Cela, 28, y otros 350 en la avenida Olímpica, 6.

La alcaldesa Rocío García Alcántara visita las obras junto al diputado nacional Elías Bendodo. / Ayuntamiento de Alcobendas

El Plan de Vivienda de Alcobendas 2023-2027 incluye además otras promociones de EMVIALSA. La primera, situada en la avenida de España, ya fue entregada el pasado mes de diciembre. A ella se sumarán 41 viviendas de alquiler asequible en la calle Marqués de la Valdavia, cuyo desarrollo se licitará en el segundo trimestre de 2026 y cuyas obras arrancarán en otoño, así como otras 34 viviendas en la calle Diego Salmerón, donde ya se ha aprobado la licitación para redactar el proyecto.

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Por otro lado, el Consistorio ha señalado que próximamente comenzarán los trabajos previos a la obra civil del desarrollo urbanístico de Los Carriles-Valgrande, que contempla 8.600 viviendas, tanto en alquiler como en venta, públicas y privadas. Este proyecto, cuyo plan parcial definitivo fue aprobado en noviembre de 2025 y cuya reparcelación será aprobada inicialmente en próximas fechas, prevé generar unos 5.000 empleos y movilizar una inversión de 2.300 millones de euros.