La Aemet avisa a Madrid por frío: "notable descenso" de las temperaturas de cara a Semana Santa

En la capital se disfruta de unas jornadas dignas de la nueva estación. Los días de tiempo primaveral se acumulan y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera que las temperaturas máximas sigan en aumento, pero solo hasta este miércoles, 25 de marzo.

El sol se instala en Madrid

Si la jornada de martes fue primaveral, este miércoles 25 de marzo se espera todavía mejor tiempo. Durante la jornada, la Aemet espera que el sol brille, aunque con algo de nubes que evolucionarán a lo largo del día hasta situarse en lo alto. El índice UV mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre y se espera que mañana alcance el nivel 5, amarillo, considerado moderado y por el cual se debe usar protección solar.

La predicción para la montaña es de cielo poco nuboso o despejado, con velos de nubes altas. A últimas horas se podrá formar algo de nubosidad baja en la vertiente norte, sin precipitaciones ni tormentas. El viento se espera de componente norte, flojo aumentando a moderado con intervalos fuertes durante la tarde.

Temperaturas en aumento

El organismo estatal espera que en la jornada de miércoles se registren las temperaturas más altas de toda la semana: los termómetros oscilarán en la capital entre los 22 grados de temperatura máxima y los 7 grados de temperatura mínima. A partir de este día, comenzará un "notable descenso" en las temperaturas, de cara al inicio de la próxima semana, que corresponde a Semana Santa.

En las Sierras de Guadarrama y Somosierra se espera que las temperaturas vayan en ligero ascenso, o moderado de las máximas. Las mínimas se podrán dar al final del día, al igual que heladas débiles en las cumbres a últimas horas. En Guadarrama, las temperaturas variarán entre los 19 grados de máxima y los 4 grados de mínima y en Somosierra oscilarán entre los 14 grados de máxima y los -1 grados de mínima.