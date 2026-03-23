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El sol se instala en Madrid: la Aemet anuncia buen tiempo y temperaturas al alza este martes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia un aumento de las temperaturas máximas en la Comunidad de Madrid tras un fin de semana de fuertes cambios

Un camarero atendiendo una mesa en una terraza de Madrid.

Un camarero atendiendo una mesa en una terraza de Madrid. / Europa Press

Ángela Berná

Ángela Berná

Madrid

La llegada de la primavera ya se nota en la Comunidad de Madrid. Tras un fin de semana marcado por contrastes, el buen tiempo se ha instalado de nuevo en la capital y parece que lo hace para quedarse. Así lo notifica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con su pronóstico de jornadas soleadas a la vista para los próximos días.

Adiós al mal tiempo

Si la jornada de lunes fue primaveral, este martes 24 de marzo se espera todavía mejor tiempo. Durante la jornada, la Aemet espera que el sol brille, aunque un poco nuboso. El índice UV mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre y se espera que mañana alcance el nivel 5, amarillo, considerado moderado y por el cual se debe usar protección solar.

La predicción para la montaña es similar: ni precipitaciones ni tormentas. La Aemet prevé que el estado del cielo se mantenga poco nuboso o despejado, con velos de nubes altas y brumas o nieblas matinales en los valles. Aquí el viento soplará flojo de dirección variable, ocasionalmente moderado, con predominio de las componentes este y sur.

Temperaturas máximas en ascenso

El organismo estatal de meteorología pronostica que las temperaturas máximas en la capital van a ascender hasta los 18 grados de máxima. Eso sí, la temperatura mínima desciende dos grados por debajo respecto al día anterior y se situará en los 5 grados de mínima.

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Y las Sierras de Guadarrama y Somosierra, zonas de montaña, también se espera que las mínimas se mantengan con pocos cambios, mientras que las máximas vayan en ligero o moderado ascenso, con posibles heladas débiles en cotas altas y fondos valle. En Somosierra los termómetros oscilarán entre los 13 grados de máxima y los 0 grados de mínima y en Guadarrama, variarán entre los 16 grados de máxima y los 2 grados de mínima.

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