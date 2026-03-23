TURISMO EN LA CAPITAL
La Semana Santa, marcada por el conflicto en Oriente Medio para los hosteleros madrileños: el 38,4% prevé una caída en los ingresos
Un 15,3 % de los negocios prevé recortes, especialmente en los barrios periféricos, donde el impacto de la Semana Santa no es el mismo
Las previsiones no son optimistas entre los hosteleros madrileños de cara a Semana Santa. Más bien al contrario. La patronal del sector en la capital, Hostelería de Madrid, anticipa una caída de los ingresos en una campaña inesperada. El 38,4% de los empresarios cree que los beneficios serán considerablemente inferiores a otros años debido, entre otras cosas, a factores ajenos a ellos. El conflicto en Oriente Medio se posiciona como uno de los elementos que más inquietud genera por el posible impacto en la demanda turística.
Además, el 57% de los hosteleros de la Comunidad de Madrid prevé una afluencia de clientes similar a la Semana Santa del año anterior, mientras que el 34 % considera que acudirá menos gente. El 7% restante vaticina un aumento, de acuerdo a los datos de la encuesta elaborada por la patronal hostelera. En términos de facturación, el pronóstico es similar. Un 42 % prevé ingresar lo mismo que en 2025, mientras que el bloque de quienes auguran descensos (38,4 %) casi duplica al de los que esperan mejorar resultados (19,2 %).
Las incertidumbres pesan, especialmente con la escalada del conflicto bélico entre Irán, Estados Unidos e Israel. Más de la mitad de los encuestados apunta la guerra como un posible freno a la actividad, mientras que los costes —energía, personal y suministros— siguen tensionando las cuentas para el 46 % de los negocios. A esto se suman la meteorología (42,3 %) y la demanda nacional (34,6 %).
El 15% prevé recortes
Ante esta situación, la estrategia de los empresarios madrileños apunta a la contención. Si bien el 84,6 % de los establecimientos mantendrá su plantilla sin cambios, un 15,3 % de los negocios prevé recortes, especialmente en los barrios periféricos, donde el impacto de la Semana Santa no es el mismo y la salida de residentes no se compensa con la llegada de turistas.
Algunos negocios reconocen que estas fechas nunca han sido de las mejores para la hostelería madrileña y hablan de una semana en la que las calles se vacían y el consumo desciende. Su previsión apunta a estabilidad, con un cliente más prudente y una factura media que podría resentirse.
La combinación de incertidumbre económica, subida de precios y conflictos internacionales está modulando el comportamiento del consumidor. Menos gasto, menos turistas y, en consecuencia, una Semana Santa que se afronta sin euforia y con el freno echado.
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