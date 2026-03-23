La Semana Santa, marcada por el conflicto en Oriente Medio para los hosteleros madrileños: el 38,4% prevé una caída en los ingresos

Las previsiones no son optimistas entre los hosteleros madrileños de cara a Semana Santa. Más bien al contrario. La patronal del sector en la capital, Hostelería de Madrid, anticipa una caída de los ingresos en una campaña inesperada. El 38,4% de los empresarios cree que los beneficios serán considerablemente inferiores a otros años debido, entre otras cosas, a factores ajenos a ellos. El conflicto en Oriente Medio se posiciona como uno de los elementos que más inquietud genera por el posible impacto en la demanda turística.

Además, el 57% de los hosteleros de la Comunidad de Madrid prevé una afluencia de clientes similar a la Semana Santa del año anterior, mientras que el 34 % considera que acudirá menos gente. El 7% restante vaticina un aumento, de acuerdo a los datos de la encuesta elaborada por la patronal hostelera. En términos de facturación, el pronóstico es similar. Un 42 % prevé ingresar lo mismo que en 2025, mientras que el bloque de quienes auguran descensos (38,4 %) casi duplica al de los que esperan mejorar resultados (19,2 %).

Los hosteleros madrileños creen que el conflicto en Oriente Medio marcará la Semana Santa en la capital. / Ismael Herrero

Las incertidumbres pesan, especialmente con la escalada del conflicto bélico entre Irán, Estados Unidos e Israel. Más de la mitad de los encuestados apunta la guerra como un posible freno a la actividad, mientras que los costes —energía, personal y suministros— siguen tensionando las cuentas para el 46 % de los negocios. A esto se suman la meteorología (42,3 %) y la demanda nacional (34,6 %).

El 15% prevé recortes

Ante esta situación, la estrategia de los empresarios madrileños apunta a la contención. Si bien el 84,6 % de los establecimientos mantendrá su plantilla sin cambios, un 15,3 % de los negocios prevé recortes, especialmente en los barrios periféricos, donde el impacto de la Semana Santa no es el mismo y la salida de residentes no se compensa con la llegada de turistas.

Algunos negocios reconocen que estas fechas nunca han sido de las mejores para la hostelería madrileña y hablan de una semana en la que las calles se vacían y el consumo desciende. Su previsión apunta a estabilidad, con un cliente más prudente y una factura media que podría resentirse.

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La combinación de incertidumbre económica, subida de precios y conflictos internacionales está modulando el comportamiento del consumidor. Menos gasto, menos turistas y, en consecuencia, una Semana Santa que se afronta sin euforia y con el freno echado.