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TURISMO EN LA CAPITAL

La Semana Santa, marcada por el conflicto en Oriente Medio para los hosteleros madrileños: el 38,4% prevé una caída en los ingresos

Un 15,3 % de los negocios prevé recortes, especialmente en los barrios periféricos, donde el impacto de la Semana Santa no es el mismo

La Semana Santa, marcada por el conflicto en Oriente Medio, según los hosteleros de Madrid.

La Semana Santa, marcada por el conflicto en Oriente Medio, según los hosteleros de Madrid. / Jesús Hellín

Pablo Tello

Pablo Tello

Madrid

Las previsiones no son optimistas entre los hosteleros madrileños de cara a Semana Santa. Más bien al contrario. La patronal del sector en la capital, Hostelería de Madrid, anticipa una caída de los ingresos en una campaña inesperada. El 38,4% de los empresarios cree que los beneficios serán considerablemente inferiores a otros años debido, entre otras cosas, a factores ajenos a ellos. El conflicto en Oriente Medio se posiciona como uno de los elementos que más inquietud genera por el posible impacto en la demanda turística.

Además, el 57% de los hosteleros de la Comunidad de Madrid prevé una afluencia de clientes similar a la Semana Santa del año anterior, mientras que el 34 % considera que acudirá menos gente. El 7% restante vaticina un aumento, de acuerdo a los datos de la encuesta elaborada por la patronal hostelera. En términos de facturación, el pronóstico es similar. Un 42 % prevé ingresar lo mismo que en 2025, mientras que el bloque de quienes auguran descensos (38,4 %) casi duplica al de los que esperan mejorar resultados (19,2 %).

Un dependiente de hostelería cobra con un datáfono este viernes en Toledo. Los precios subieron el pasado mes de marzo en todas las comunidades autónomas, más en Islas Baleares, que presentó la tasa anual más elevada (2,9%), mientras que la Región de Murcia y Canarias tuvieron los incrementos más bajos (1,6% ambas), según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el conjunto del país, las tasa de variación mensual del IPC general fue del 0,1%, mientras que la interanual fue del 2,3%, siete décimas inferior a la registrada el mes anterior. EFE/ Ismael Herrero

Los hosteleros madrileños creen que el conflicto en Oriente Medio marcará la Semana Santa en la capital. / Ismael Herrero

Las incertidumbres pesan, especialmente con la escalada del conflicto bélico entre Irán, Estados Unidos e Israel. Más de la mitad de los encuestados apunta la guerra como un posible freno a la actividad, mientras que los costes —energía, personal y suministros— siguen tensionando las cuentas para el 46 % de los negocios. A esto se suman la meteorología (42,3 %) y la demanda nacional (34,6 %).

El 15% prevé recortes

Ante esta situación, la estrategia de los empresarios madrileños apunta a la contención. Si bien el 84,6 % de los establecimientos mantendrá su plantilla sin cambios, un 15,3 % de los negocios prevé recortes, especialmente en los barrios periféricos, donde el impacto de la Semana Santa no es el mismo y la salida de residentes no se compensa con la llegada de turistas.

Algunos negocios reconocen que estas fechas nunca han sido de las mejores para la hostelería madrileña y hablan de una semana en la que las calles se vacían y el consumo desciende. Su previsión apunta a estabilidad, con un cliente más prudente y una factura media que podría resentirse.

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La combinación de incertidumbre económica, subida de precios y conflictos internacionales está modulando el comportamiento del consumidor. Menos gasto, menos turistas y, en consecuencia, una Semana Santa que se afronta sin euforia y con el freno echado.

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