ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES
Las Rozas abre la inscripción a sus campamentos de verano en Asturias para jóvenes nacidos entre 2009 y 2013
Los campamentos de multiaventura y playa del Ayuntamiento de Las Rozas, en Colombres, incluirán actividades deportivas y culturales, con un precio de 248 euros que cubre todos los gastos para los participantes
El Ayuntamiento de Las Rozas, a través del área de Juventud, ha anunciado la apertura de sus populares campamentos de multiaventura y playa para el próximo mes de julio. Este año, el destino elegido es Colombres (Asturias), donde los jóvenes del municipio podrán disfrutar de una experiencia única en contacto con la naturaleza y el mar.
En total se ofrecen 100 plazas divididas equitativamente en dos turnos, contando con un 6% de reserva para participantes con discapacidad. Para optar a una de estas vacantes, los interesados deben estar empadronados, residir o estudiar en Las Rozas y haber nacido entre los años 2009 y 2013.
Respecto a la organización por edades, el primer turno se desarrollará del 11 al 18 de julio para los menores nacidos en 2012 y 2013. Por su parte, el segundo turno tendrá lugar del 19 al 26 de julio y está destinado específicamente a jóvenes nacidos entre los años 2009 y 2011.
Actividades destacadas: deporte y naturaleza
El programa está diseñado para fomentar el compañerismo y el ocio saludable mediante actividades de multiaventura como tiro con arco, circuitos de orientación y parques de cuerdas. Además, el entorno costero permite realizar deportes náuticos como piragüismo en el río Deva, surf y bodyboard. La experiencia se completa con excursiones culturales de gran valor a Santillana del Mar, la Neocueva de Altamira y el Parque de Cabárceno.
El precio del campamento es de 248 euros e incluye todos los servicios necesarios para la tranquilidad de las familias: transporte, alojamiento, pensión completa, programa de actividades, materiales grupales y seguros.
Calendario de inscripción y fechas clave
El proceso administrativo comienza con la preinscripción, cuyo plazo finaliza el 12 de abril. Posteriormente, el listado provisional se publicará el 15 de abril, abriendo un periodo de subsanación de errores durante los días 16 y 17. El listado definitivo se dará a conocer el 21 de abril, seguido del sorteo para el orden de citas el día 22. Finalmente, el proceso de inscripción formal comenzará el 12 de mayo en el Centro de la Juventud tras la publicación de las citas el 28 de abril.
La preinscripción puede realizarse cómodamente online a través del apartado de Juventud de la web municipal o mediante la Sede Electrónica del Ayuntamiento. A partir del 30 de abril, los seleccionados recibirán un correo con las instrucciones finales para asegurar su plaza. En caso de que queden vacantes, estas se asignarán por estricto orden de llegada a partir del 25 de mayo a las 10:00 horas.
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