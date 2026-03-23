La renovación de la línea 6 de Metro se alargará 4 meses más de lo previsto

Hasta ahora, los trabajos de modernización de la Línea 6 de Metro habían ido quemando etapas y adelantándose al calendario fijado. Eso se ha terminado. La Comunidad de Madrid va a alargar cuatro meses más la ejecución de la renovación integral de la línea en el tramo comprendido entre Laguna y Avenida de América. El plazo inicial era de 18 meses, desde el 22 de noviembre de 2024 hasta el 21 de mayo de 2026, así que la obra se irá ahora hasta septiembre de 2026.

El motivo principal es que parte de los trabajos previstos no pudieron llevarse a cabo cuando se cerró el servicio, entre septiembre y diciembre de 2025. Como esas tareas no eran imprescindibles para reabrir la línea, tuvieron que pasarse a las franjas de mantenimiento nocturno, donde hay menos tiempo para trabajar.

A esa restricción se suma otro factor: el cambio de prioridades dentro del proceso de automatización de la Línea 6. Metro de Madrid señala que otros proyectos tienen ahora preferencia y que el alto número de solicitudes de trabajo obliga a limitar o incluso suprimir actuaciones de este contrato por incompatibilidades con otras obras. La memoria añade que una de cada cinco brigadas ha tenido que ser reajustada en las últimas semanas, lo que ha ralentizado el ritmo de ejecución.

Nada de todo esto, señala el escrito, es imputable a la empresa adjudicataria (la UTE formada por Comsa y Tecsa). La ampliación propuesta es de cuatro meses y, según el informe, se ha calculado tras revisar el volumen de trabajos aún pendientes y el tiempo real disponible en la línea. El expediente también precisa que esta primera ampliación no implicará reajuste presupuestario.

Las obras comenzaron el 31 de mayo de 2025. En una primera fase, que concluyó el 5 de septiembre, estuvo cerrado el arco oeste (Moncloa-Méndez Álvaro); luego le siguió el este (Ciudad Universitaria- Legazpi), que terminó en diciembre. Los trabajos permitieron adaptar la infraestructura para la futura conducción automática, incluyendo la adecuación de vías y andenes para puertas automáticas.

Ahora estamos en la segunda fase, en la que se están instalando dichas puertas en los 70 andenes de línea, con el objetivo de separar con estas puertas el espacio de espera de los viajeros de la zona de circulación de los trenes, garantizando la entrada al vehículo sin ningún riesgo y de manera ordenada al tiempo que, aprovechando los trabajos de refuerzo realizados en los andenes para soportar las nuevas puertas, se reducirá la separación entre tren y andén.

Si no hay más retrasos ni imprevistos en los meses que quedan por delante, en 2027 la Línea 6 del Metro de Madrid se convertirá en la primera con conducción automática de toda la red para incrementar la capacidad y frecuencia de un servicio que utilizan a diario alrededor de 430.000 personas.