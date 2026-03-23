ESCAPADAS
Este es el pueblo de Madrid más buscado para hacer turismo rural: historia, naturaleza y gastronomía a un paso de la capital
La calzada romana y la estación de ferrocarril son algunos de sus atractivos históricos, un pueblo que combina el encanto del pasado con la belleza del entorno natural
La ciudad de Madrid está cargada de miles de planes diferentes, restaurantes, calles únicas y una historia y cultura tan amplia que parece hasta complicado conocerla por completo. Son muchos los que han sido conquistados por la capital, pero quienes disfrutan del centro de la ciudad, en ocasiones necesitan una escapada para respirar de aire fresco, sobre todo cuando el cuerpo pide descanso del alto ritmo madrileño por un par de días.
Una escapada de fin de semana también es un plan muy reparador. Y más si el destino es un entorno natural en el que perderse. No hace falta desplazarse mucho de la capital para descubrir uno de los referentes del turismo rural de España: a menos de una hora del centro, este pueblo es el más buscado de toda la Comunidad de Madrid como uno de los lugares destacados del turismo de naturaleza, tal y como reflejan los datos de Google.
El paraíso natural más buscado de Madrid
Al norte de Madrid se encuentra un pueblo con mucho encanto que ya se ha convertido en el más buscado de turismo rural de la Comunidad de Madrid. En el corazón del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y a los pies del Puerto de Navacerrada, Cercedilla es uno de los destinos favoritos para disfrutar de la naturaleza con sus bosques y pistas de esquí cercanas.
El origen de Cercedilla se encuentra en la época del Imperio Romano y aún se conserva en su calzada romana que atraviesa el Puerto de la Fuenfría. Su localización estratégica ha mantenido al pueblo en lucha entre Madrid y Segovia a lo largo de la historia y a día de hoy es de los municipios más visitados de la sierra madrileña.
Qué hacer en este pueblo rural
En Cercedilla hay múltiples actividades para hacer y lugares para visitar. Los amantes de la historia podrán disfrutar entre sus calles, que aún conservan la mencionada calzada y puentes romanos, pertenecientes a la época. Otro de los lugares históricos de interés turístico es la estación del ferrocarril construida entre finales del siglo XIX y principios del XX.
Si recorres sus calles llegarás a la Plaza Mayor donde se encuentra la iglesia de San Sebastián, uno de los lugares más visitados. Además, un entorno natural de tal calibre está rodeado de numerosos miradores en torno al Valle de Fuenfría, con una de las vistas más espectaculares de la Sierra de Guadarrama.
Una rica gastronomía local
Para completar la experiencia, en Cercedilla saben del buen comer. Sus platos más típicos se basan en productos de la zona, como caldeteras de carne de vacuno y los platos donde la trucha, producto de sus ríos más cercanos, es una gran protagonista.
Así se explica el éxito de esta maravilla natural al norte de Madrid, donde la historia se fusiona de lleno con la naturaleza y convierte a este pueblo como el más buscado para una escapada cerca de la capital. Y ubicado a menos de una hora de la capital, no hay excusa: no te lo puedes perder.
- Del tejo de más de 1.000 años al gigante de 47 metros de Aranjuez: los árboles más singulares de Madrid
- Día del Tiramisú: se esperan colas kilométricas en esta pastelería por el tiramisú más rico de Madrid disponible en diez sabores
- Virginia, vecina de Madrid: 'Ya casi no me compensa ir a trabajar por el precio de la gasolina
- La Comunidad de Madrid finalizará en un mes y medio la primera fase de las obras del tercer carril de la M-607 entre Tres Cantos y Colmenar Viejo
- El PSOE da por cerrada la candidatura de Óscar López en Madrid pese a la subida en Castilla y León con el modelo de candidato alcalde
- Es oficial: la Comunidad de Madrid se suma a las ayudas para la reforma de viviendas con hasta 18.800 euros por residencia
- El pequeño pueblo de Madrid donde se ha rodado 'Torrente, presidente': rodeado de naturaleza y cerca de Alcalá de Henares
- Madrid es elegida 'Mejor Ciudad' en los Forbes Travel Awards, superando a Hong Kong y Miami