Este es el pueblo de Madrid más buscado para hacer turismo rural: historia, naturaleza y gastronomía a un paso de la capital

La ciudad de Madrid está cargada de miles de planes diferentes, restaurantes, calles únicas y una historia y cultura tan amplia que parece hasta complicado conocerla por completo. Son muchos los que han sido conquistados por la capital, pero quienes disfrutan del centro de la ciudad, en ocasiones necesitan una escapada para respirar de aire fresco, sobre todo cuando el cuerpo pide descanso del alto ritmo madrileño por un par de días.

Una escapada de fin de semana también es un plan muy reparador. Y más si el destino es un entorno natural en el que perderse. No hace falta desplazarse mucho de la capital para descubrir uno de los referentes del turismo rural de España: a menos de una hora del centro, este pueblo es el más buscado de toda la Comunidad de Madrid como uno de los lugares destacados del turismo de naturaleza, tal y como reflejan los datos de Google.

El mirador de la Bola del Mundo, un lugar perfecto para sentarse a contemplar el paisaje. / Ayuntamiento de Cercedilla

El paraíso natural más buscado de Madrid

Al norte de Madrid se encuentra un pueblo con mucho encanto que ya se ha convertido en el más buscado de turismo rural de la Comunidad de Madrid. En el corazón del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y a los pies del Puerto de Navacerrada, Cercedilla es uno de los destinos favoritos para disfrutar de la naturaleza con sus bosques y pistas de esquí cercanas.

El origen de Cercedilla se encuentra en la época del Imperio Romano y aún se conserva en su calzada romana que atraviesa el Puerto de la Fuenfría. Su localización estratégica ha mantenido al pueblo en lucha entre Madrid y Segovia a lo largo de la historia y a día de hoy es de los municipios más visitados de la sierra madrileña.

Todavía se conserva la calzada romana en Cercedilla. / Comunidad de Madrid

Qué hacer en este pueblo rural

En Cercedilla hay múltiples actividades para hacer y lugares para visitar. Los amantes de la historia podrán disfrutar entre sus calles, que aún conservan la mencionada calzada y puentes romanos, pertenecientes a la época. Otro de los lugares históricos de interés turístico es la estación del ferrocarril construida entre finales del siglo XIX y principios del XX.

Si recorres sus calles llegarás a la Plaza Mayor donde se encuentra la iglesia de San Sebastián, uno de los lugares más visitados. Además, un entorno natural de tal calibre está rodeado de numerosos miradores en torno al Valle de Fuenfría, con una de las vistas más espectaculares de la Sierra de Guadarrama.

Así es la Iglesia de San Sebastián en Cercedilla. / Comunidad de Madrid

Una rica gastronomía local

Para completar la experiencia, en Cercedilla saben del buen comer. Sus platos más típicos se basan en productos de la zona, como caldeteras de carne de vacuno y los platos donde la trucha, producto de sus ríos más cercanos, es una gran protagonista.

Así se explica el éxito de esta maravilla natural al norte de Madrid, donde la historia se fusiona de lleno con la naturaleza y convierte a este pueblo como el más buscado para una escapada cerca de la capital. Y ubicado a menos de una hora de la capital, no hay excusa: no te lo puedes perder.