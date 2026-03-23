La Complutense prepara un referéndum el 16 de abril contra el "plan de recortes" y se une a la manifestación del 19

La plataforma 'Universidad por la Pública' de la Complutense organiza para el 16 de abril un referéndum en sus facultades sobre el "plan de recortes" y se adhiere a una "gran manifestación de todas las etapas educativas" el 19 de abril, a la que están llamadas las universidades públicas para protestar contra el acuerdo de financiación firmado con la Comunidad de Madrid.

La pregunta del referéndum "será sencilla: ¿Apruebas el plan de recortes? Sí o No", en referencia al Plan Económico-Financiero que rebajará en 33 millones el presupuesto de esta universidad (UCM) para devolver un préstamo de 34,5 millones concedido en octubre por la Comunidad de Madrid para paliar el déficit de 142 millones que acumula la UCM.

Así lo han anunciado en la asamblea de la Coordinadora Interuniversitaria celebrada este domingo, donde las seis plataformas de universidades públicas han tildado el acuerdo de financiación 2026-2031, firmado en marzo con la Comunidad de Madrid, de "un gran engaño, porque va a suponer más pobreza" para las universidades.

"Acciones de lucha"

Por ello, las plataformas están programando "acciones de lucha", sobre todo del 13 al 22 de abril, cuando las seis universidades públicas "retomarán la movilización contra el acuerdo de financiación", que en el caso de la Complutense "no va a aliviar el recorte del 35 % que tendrá que aplicar en los gastos de todas sus facultades".

Según un análisis del acuerdo realizado por docentes de la plataforma, tras "una subida mayor de la financiación en 2027, en los años siguientes serán más pequeñas", y solamente en 2031 la financiación alcanzará el 0,5 % del PIB regional, según admitió el propio rector de la UCM Joaquín Goyache, pese a que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) recoge una financiación del 1 % del PIB para 2030.

Los recortes pronto se aplicarán a la Rey Juan Carlos (URJC), que por su déficit de 76 millones tendrá que acogerse a los fondos correctores que establece el acuerdo, lo que obliga a la universidad a aprobar un Plan Económico-Financiero, según dijo su rector Abraham Duarte en un comunicado a la comunidad universitaria.

Referéndum en la Complutense

El referéndum en la UCM, dirigido a toda la comunidad universitaria, se celebrará por internet para asegurar que no haya duplicidad de votos aunque, de forma simbólica, habrá urnas de cartón y los miembros de la plataforma recorrerán las facultades el 16 de abril animándoles a votar.

La iniciativa del referéndum surgió de la Facultad de Ciencias Políticas, cuyo decanato emitió un comunicado en febrero tildando el "plan de recortes" de "una agresión" por lo que remitió una carta abierta al rector reclamándole una demanda judicial contra la Comunidad de Madrid por incumplir los artículos 54-55 de la LOSU.

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Además de proponer un referéndum en toda la Complutense y la "retirada del título de alumna ilustre" a la presidenta Díaz Ayuso, el decanato también planteaba solicitar "amparo e intervención inmediata al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades".