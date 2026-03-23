El PP de Ayuso insta al delegado del Gobierno a "ejercer sus competencias" tras las agresiones a jóvenes en Tetuán y Chamartín este fin de semana

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha instado hoy al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, a que "deje de ser delegado de Sánchez, se convierta en delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid y ejerza sus competencias" en materia de seguridad. Lo ha hecho después de los incidentes entre jóvenes registrados este fin de semana en la capital.

El pasado jueves, un menor de 16 años fue apuñalado en Villaverde. Un día después, el viernes, un joven de 23 años fue herido tras recibir un disparo hacia las 15.15 horas del mediodía en la calle Almansa, en el distrito de Tetuán. Este mismo lunes la Policía ha informado de la detención de cinco menores, de entre 16 y 17 años, como presuntos autores de la agresión con arma blanca sufrida por un menor de 14 años este domingo por la noche en Chamartín. Se investiga si tiene que ver con un ataque de bandas juveniles.

"La Comunidad de Madrid no tiene competencias en materia de seguridad", ha asegurado Pache, quien ha señalado a la responsabilidad del delegado del Gobierno. "Por eso tenemos que instar al responsable de las competencias, a la Delegación del Gobierno, para que el delegado de Sánchez deje de ser delegado de Sánchez, se convierta en delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid y ejerza sus competencias y deje trabajar correctamente a la policía".

"Sabemos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hacen un trabajo extraordinario, pero tienen que tener buenos mandos, tienen que tener buenas personas que les dirijan, y esa es la labor del delegado del Gobierno", ha insistido.

Al asunto se ha referido también desde Vox su portavoz en la Asamblea regional, Isabel Pérez Moñino, quien ha tratado de extender la responsabilidad también a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "El Madrid de todos los acentos se está convirtiendo en el Madrid de todas las bandas", ha reprochado en referencia a la expresión que suele utilizar Ayuso para enfatizar el vínculo de la capital con Hispanoamérica. "Con Vox en el Gobierno, y esto los españoles tienen que saberlo y los madrileños también, comenzarán las deportaciones masivas de inmigrantes ilegales y, por supuesto, también de delincuentes extranjeros", ha asegurado.

En el PSOE madrileño, entretanto se insiste en que Madrid es una región segura. "La violencia en Madrid nos preocupa, pero somos realistas y tenemos los datos en la mano", ha afirmado la portavoz socialista en la cámara de Vallecas, Mar Espinar. "Madrid es una región segura, por mucho que quieran hacer ese discurso xenófobo, racista y que invite a que los madrileños vivan con miedo", ha añadido al tiempo que ha apuntado a confiar en las fuerzas de seguridad.

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Una postura similar a la expresada por Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, quien ha trasladado que espera que se investigue para encontrar a los culpables de "incidentes con bandas violentas" en la ciudad de Madrid. "Desde Más Madrid confiamos en las fuerzas de seguridad, igual que confiamos en que protejan a las mujeres ante la gravísima situación de violencias machistas que sufrimos como sociedad con dos asesinatos machistas en los últimos días", ha terciado.