El pleno del Ayuntamiento de Madrid alumbrará definitivamente la Ordenanza de Movilidad

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid dará luz verde este martes a la nueva Ordenanza de Movilidad, que incorpora la ampliación del SER a 22 barrios -17 nuevos- de siete distritos, entre ellos Puente de Vallecas, donde habrá parquímetros por primera vez; una sesión en la que se colará la anulación de la Justicia de la tasa de basuras aplicada por el Gobierno de Almeida.

Con tres de los cinco concejales municipales de Vox expulsados por la ejecutiva nacional de la formación de Santiago Abascal, el Pleno de mañana podría volver a vivir la misma situación que el de febrero, en el que Javier Ortega Smith, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo -los tres expulsados- y Arantxa Cabello y Fernando Martínez Vidal ejercieron el voto por separado a petición propia.

A la espera de saber su futuro, aunque Ortega Smith ha afirmado este lunes que seguirá ejerciendo su cargo municipal hasta que finalice el mandato en 2027, la sesión tendrá como punto de mayor importancia municipal la aprobación de la nueva Ordenanza de Movilidad.

"Alguna enmienda técnica"

Un nuevo reglamento que no será apoyado por la oposición, quien además sólo verá cómo el PP le aprueba "alguna enmienda técnica", ha adelantado hoy el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien, gracias a su mayoría absoluta, sacará adelante este texto que en 2021 fue anulado en parte por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Entre sus novedades está también la autorización de manera temporal de la circulación de vehículos A empadronados en la ciudad, siempre y cuando se cumpla con la directiva de calidad del aire para el dióxido de nitrógeno.

Pero antes de llegar a ese punto, en la primera parte del pleno las preguntas de control al Gobierno de Almeida estarán protagonizadas por la vivienda, de la mano del PSOE y Más Madrid, o la calidad de vida en la ciudad, por la que están interesados Vox y la formación socialista.

Polémica por la tasa de basuras

Y, como tema de última hora, la anulación por parte de la Justicia de la tasa de basuras será un tema para la polémica entre Gobierno y oposición ya que esta tasa, calificada por Almeida de "sanchazo" fue recurrida ante la Justicia por más de 130.000 madrileños, así como por Vox y Más Madrid.

Ya en la parte propositiva, el PSOE pedirá al Gobierno municipal evaluar un Plan Integral para Puente de Vallecas que elimine las causas estructurales de la vulnerabilidad social.

También desde el PSOE, al igual que Más Madrid, se pedirá la paralización inmediata de las obras y actuaciones en curso del cantón de Montecarmelo, con la plataforma ciudadana No al Cantón presente en Cibeles; y también pedirá al Consistorio madrileño expresar el apoyo a las iniciativas del Gobierno de España orientadas a la desescalada del conflicto de Irán.

M30

Desde la bancada popular se instará al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a trabajar con el Ayuntamiento de Madrid en el impulso de Madrid Nuevo Sur y del nuevo desarrollo del Abroñigal.

En esta misma línea, Más Madrid expondrá que se proceda al diseño y ejecución del proyecto de supresión del paso elevado de la M30 conocido como escalextric a su paso por Puente de Vallecas.

Y también por parte del PP, hay una poropuesta para que se revise, de forma integral, la legislación vigente para asegurar que el cambio de sexo registral no produzca efectos automáticos ni lesivos para los derechos de las mujeres en ámbitos especialmente sensibles, en los que resulte necesaria la consideración del sexo biológico.

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Ortega Smith, en la línea de los que lleva denunciando esta última semana sobre la directiva nacional de Vox, solicitará al Pleno del Ayuntamiento que inste al Gobierno de la Nación a promover cuantas reformas legislativas sean necesarias con el objetivo de eliminar las subvenciones públicas como forma de financiación de los partidos políticos.