Los pasteleros de Madrid prevén vender más de 7,5 millones de torrijas en la Comunidad durante la Semana Santa

La Asociación de Panaderos y Pasteleros Artesanos de la Comunidad de Madrid (Asempas) prevé vender más de 7,5 millones de torrijas en las cerca de 600 pastelerías artesanas de la Comunidad de Madrid durante la Semana Santa, según ha informado en un comunicado.

La asociación espera además la venta de alrededor de 1 millón de figuritas, monas y huevos de Pascua, junto a otros productos tradicionales como los pestiños y bartolillos.

Se trata de un aumento en el consumo de estos dulces típicos de la Semana Santa propiciado, según Asempas, por el adelanto en la elaboración y venta de torrijas desde finales del pasado enero.

Archivo - Torrijas en la pastelería ‘Paco Pastel’, en San Lorenzo de El Escorial / Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

Entregas a domicilio

Asimismo, la asociación ha destacado el creciente protagonismo del comercio electrónico y el servicio de entrega a domicilio, que cada año gana mayor relevancia en el sector pastelero madrileño, de acuerdo a su análisis.

"Las torrijas tradicionales de leche siguen siendo el sabor protagonista indiscutible de la Semana Santa en los mostradores de las pastelerías artesanas madrileñas", ha indicado la asociación.

No obstante, los nuevos hábitos de consumo, sumados a la "creatividad" de los maestros pasteleros, han impulsado en los últimos años la creación de variantes innovadoras que "reinventan" este clásico postre, ha precisado la asociación.

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Entre estas nuevas variantes, Asempas ha destacado la incorporación de ingredientes como chocolate, frutos secos destacando el pistacho.