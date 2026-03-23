El Parque Polvoranca entre Leganés y Alcorcón: ecosistemas de varios continentes, leyendas medievales y ruinas olvidadas

Creado en el año 1986, el Parque Polvoranca cuenta con una superficie de más de 150 hectáreas y cinco humedales, albergando entre sus lindes ecosistemas de varios continentes. Situado entre los municipios de Alcorcón y Leganés este misterioso parque, forma parte de la conocida Red de Parques Periurbanos de la Comunidad de Madrid y ha sido objeto de varios esfuerzos económicos en un intento por mejorar sus infraestructuras que han resultado en una plantación de cerca de 5.000 árboles al año.

Así, entre sus más de 270.000 árboles y arbustos, este enclave cuenta con áreas infantiles, espacios de juegos tradicionales, pistas de patinaje, baloncesto y fútbol, que han terminado por convertirlo en el destino favorito de muchos leganenses. Sin embargo, este parque no siempre fue tal, y es que sus orígenes se remontan al siglo XVI.

El parque cuenta con 114 merenderos y 4 áreas infantiles, entre los que destaca un tobogán gigante / Wikipedia

La aldea de Polvoranca, el germen de Leganés

Entre el siglo XVI y XVIII, la cercanía de Polvoranca a fuentes de agua como ríos y humedales convirtió sus tierras en el lugar perfecto para el cultivo. Así, los pobladores comenzaron a escoger este lugar para asentarse, dando vida a lo que se conocería como el Mayorazgo de Polvoranca.

Leganes 1980, Escudo de Mayorazgo de Polvoranca / Las Cosas del Abuelo O'hara

Aunque a lo largo de los años cambió varias veces de dueño, documentación de 1575 prueban que el Conde de Orgaz licenciado De León y su esposa Ana de Ossorio fueron unas de las figuras más relevantes poseedoras de este enclave. Además, durante la época este lugar era frecuentado por otro personaje clave de la literatura española: el poeta Fray Luis de León.

Leganes 1983, Ruinas de Polvoranca / Las Cosas del Abuelo O'hara

Pese a su origen noble, la hambruna y las pestes provocaron que este mayorazgo comenzara su despoblación, quedando completamente abandonado en el siglo XIX. No será hasta el siglo XX cuando Leganés decida absorber "La Polvoranca", que fue una vez el poblado de sus primeros habitantes.

Un hijo bastardo, joyas y restos óseos

Entre las múltiples leyendas, hay quienes sostienen que Jeromín, don Juan de Austria vivió precisamente en La Polvoranca y no en Leganés. Y pese a que no se tienen pruebas históricas de su presencia, no resulta difícil imaginar al hijo bastardo del rey Carlos I haciendo gala de sus habilidades como jinete en este enclave.

Otros rumores hablan de joyas y oro escondidos bajo los muros de su ermita por los habitantes de Fuenlabrada durante la Guerra Civil, e incluso se han registrado avistamientos de fantasmas de los moradores del poblado, avivados por la aparición de restos óseos en diferentes excavaciones.

La Iglesia de San Pedro Apóstol: en la lista roja de patrimonio

Si perdido entre las maravillas naturales de este parque uno decide adentrarse en sus profundidades, es posible que se vea sorprendido por las ruinas de una iglesia cuyo origen data del siglo XVII. La Iglesia de San Pedro Apóstol, calificada como Edificio Protegido en 1998 y en la lista roja de Patrimonio desde 2014, se encuentra en estado de abandono.

Ante las constantes invasiones y por seguridad, la Iglesia tuvo que ser vallada / Wikipedia

Con un gran derrumbe en 1957, las voces de protesta siguen abogando por una remodelación de esta ermita que es constantemente invadida por grafiteros y curiosos. Muchos incluso denuncian la presencia de un pentateuco pintado en sus paredes, velas y cartas de tarot en lo que parecía haber sido un encuentro nocturno.

Un enclave natural con especies de los cinco continentes

Pero no todo es misterio y esoterismo, y es que tras su transformación en parque, Polvoranca se ha convertido en un espacio de ocio y deporte, con actividades como la pesca o el kayak en su laguna Mari Pascuala, la más grande y emblemática.

La laguna de Mari Pascuala cuenta con un pequeño "templete" desde donde se ve todo el lago / Getty Images

Con su centro de Educación Ambiental, los habitantes tienen la oportunidad de acercarse a la naturaleza a través del respeto y la sostenibilidad instándoles a participar activamente en su conservación con multitud de actividades y rutas. Además, su jardín de rocas, que constituye un pequeño parque geológico, y su jardín botánico, con especies procedentes de los cinco continentes permiten a quienes pasean conocer la geología y las especies de paisajes de todo el mundo.