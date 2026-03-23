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Ortega Smith reta a Vox y sigue como portavoz en Madrid: "Se han chocado contra un muro de piedra"

El todavía portavoz en la capital asegura que mantendrá su acta hasta que termine el mandato

Javier Ortega Smith en el Pleno de Cibeles.

Javier Ortega Smith en el Pleno de Cibeles. / PI STUDIO

Héctor González

Héctor González

Madrid

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha sasegurado este lunes que mantendrá su acta como concejal hasta el final del mandato, en 2027, recalcando que no abandonará el cargo mientras los tribunales no dictaminen lo contrario: "Se han chocado contra un muro de piedra", ha afirmado.

Así lo ha asegurado durante la rueda de prensa de los grupos municipales en Cibeles, celebrada antes del pleno del Ayuntamiento, al ser preguntado por su situación dentro de la formación que encabeza Santiago Abascal. El que fuera uno de los fundadores de Vox ha declarado que reclamó su salida de la formación de “manera fulminante” después de negarse, junto a parte de su equipo, a aceptar “determinados comportamientos y facturas” que, a su juicio, no eran “éticos ni parecían muy legales”.

También ha deslizado que “no tienen ninguna fe” en que el recurso que presentó ante el Comité Ejecutivo Nacional del partido prospere a su favor, ya que “no existe la más mínima imparcialidad” ni “respeto a las garantías” dentro de Vox. Por ello, "vamos a recurrir a los tribunales y serán estos los que tenga la última palabra", ha anunciado Ortega Smith, que espera que desde el Consistorio no pongan ningún obstáculo hasya que se pronuncie la Justicia.

Por otra parte, ha defendido que las actuaciones individuales de “determinadas personas” no deben “manchar la honradez y la ética” de Vox ni de sus afiliados. También ha reclamado públicamente la convocatoria de un congreso para aclarar “comportamientos organizativos poco respetuosos” en una organización donde, denunció, “el ordeno y mando es el orden del día”.

Noticias relacionadas y más

Semanas atrás, tras confirmarse su expulsión disciplinaria del partido, Ortega Smith ya anunció que acudiría a la justicia ordinaria para proteger su honorabilidad. Mientras tanto, sigue pendiente la resolución sobre la situación de los otros dos concejales, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, expedientados igualmente por continuar respaldando al portavoz en el Ayuntamiento de Madrid.

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