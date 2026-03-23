CONMEMORACIÓN
El curioso motivo por el que la fuente de Cibeles se ilumina de verde y blanco este lunes
No, la diosa 'madridista' no se ha vuelto del Betis: se conmemora el día nacional de un país asiático
La camaleónica fuente de Cibeles, uno de los enclaves más fotografiados de la capital, vuelve a cambiar su color para conmemorar una efeméride. En esta ocasión, la iluminación verde y blanca cubrirá la figura de la diosa durante la noche de este lunes 23 de marzo.
¿Acaso la fuente 'madridista', en la que los seguidores del Real Madrid acuden a celebrar sus títulos, se ha vuelto del Betis? No, no tiene nada que ver con eso. Tampoco conmemora nada que tenga que ver con la comunidad andaluza, una de las más queridas en la capital, ya que su festividad principal fue el pasado 28 de febrero. Ni siquiera San Patricio, el patrón de Irlanda, pues ya se hizo el 17 de marzo.
En esta ocasión, la fuente de Cibeles se ilumina en verde esmeralda y blanco para conmemoración del Día Nacional de la República Islámica de Pakistán, una fecha especialmente simbólica para este país asiático de más de 250 millones de habitantes.
Este gesto, que une simbología, diplomacia y visibilidad urbana en uno de los espacios más reconocibles de Madrid, conmemora el Pakistan Day, celebrado este 23 de marzo en recuerdo de la Resolución de Lohore de 1940, un documento fundacional de la Liga Musulmana Pan India que exigía estados independientes para los musulmanes en las zonas noroccidental y oriental de la India británica.
Este fue el paso inicial para que Pakistán naciera como Estado intependiente en 1947, tras la descolonización británica de India y la separación en dos del territorio. Así, Madrid rinde homenaje y reconocimiento al día nacional del país asiático en una ciudad en la que hay empadronados aproximadamente 1.500 pakistaníes según datos del INE de 2022.
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