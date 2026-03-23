El aviso de Metro Madrid en el que pide atención a sus viajeros: "No te pueden ver"

No es ningún misterio. En el transporte público, los trayectos diarios se comparten con cientos de personas y quienes estar inmersos en sus teléfonos, pueden estar despistados ante ciertas situaciones. La convivencia dentro de las estaciones y los vagones dependen de que se respeten las normas básicas de su uso y cada pequeño gesto cuenta.

Con este motivo, Metro Madrid ha intensificado su campaña vía redes sociales para recordar a sus pasajeros algunas de las normas básicas que hay que cumplir en el suburbano para viajar de forma más cómoda y ordenada desde su cuenta de X: "No te pueden ver". Hay comportamientos que parecen de sentido común, pero no siempre se cumplen.

Un aviso para reforzar el respeto entre viajeros

El metro lo transitan día a día infinitos pasajeros y entre ellos hay personas con discapacidad. Como pasajeros responsables se puede identificar de qué discapacidad se trata, y es que a través del color del bastón se puede saber.

"Las personas con discapacidad visual llevan bastón blanco y el de las personas sordociegas es rojo y blanco. Ambas puedes ir acompañadas de perro guía", informan desde la cuenta de la red social X de Metro Madrid. Así mantiene el suburbano su compromiso con la accesibilidad, para facilitar la autonomía integral de personas con discapacidad, para que todos los madrileños puedan viajar en igualdad de condiciones.

Iniciativas para mejor accesibilidad

Para ello, el suburbano trabaja en la accesibilidad desde distintos ámbitos y cuenta con un plan específico, el nuevo Plan de Accesibilidad e Inclusión 2021-2028, que permitirá ampliar las estaciones accesibles de su red del 70% actual a un 84%.

Entre sus iniciativas se encuentra el programa de Línea de Apoyo para el Refuerzo de la Autonomía, también conocido como LARA, para enseñar a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a viajar de forma autónoma. Además, incluye una Guía de uso de Metro de lectura fácil. También la Comunidad de Madrid cuenta con una aplicación llamada NaviLends en el que se ofrece un sistema guiado por voz para el uso del transporte público para personas con discapacidad visual y cognitiva.

Gracias a los avances tecnológicos, desde Metro Madrid esperan que este colectivo pueda viajar con mayor autonomía, a través de los programas de aprendizaje y las herramientas desarrolladas para hacer del suburbano un lugar mejor. Eso sí, será esencial que los pasajeros de alrededor tengan en cuenta cómo actuar y Metro Madrid avisa con su contundente mensaje: "Ellos no te pueden ver, pero tú a ellos sí".