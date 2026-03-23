Un menor de 14 años, potencialmente grave tras ser apuñalado en Chamartín

Un menor de 14 años ha resultado herido por arma blanca este domingo por la noche en el distrito madrileño de Chamartín y ha sido trasladado al hospital en estado potencialmente grave, según ha informado Emergencias Madrid.

La agresión se produjo sobre las 22:00 horas en la zona de la calle Clara del Rey, a la altura del número 50. El joven fue atendido por los servicios de emergencias en la cercana calle de Santa Rita, donde Samur-Protección Civil le asistió por dos heridas de arma blanca, una en el tórax y otra en la zona inguinal.

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Tras ser estabilizado, el menor fue evacuado con preaviso al hospital. La Policía Municipal escoltó el convoy sanitario y la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido.