SANIDAD
Fátima Matute exige a Mónica García abordar la huelga médica como prioridad absoluta en el Consejo Interterritorial
El Gobierno regional solicita que el análisis de la huelga médica sea el primer punto del orden del día en el Consejo Interterritorial del 27 de marzo, ante la situación “inaplazable” que atraviesa el sector
EFE
La crisis sanitaria en España escala al terreno político. La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha remitido este lunes una segunda y contundente carta a la ministra de Sanidad, Mónica García. En la misiva, el Gobierno regional insta al Ministerio a tratar como prioridad absoluta la huelga de médicos indefinida que afecta al país, calificándola como el mayor desafío actual para el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Un conflicto sanitario "sin precedentes" en el orden del día
La Comunidad de Madrid considera inaceptable que el impacto de este conflicto laboral quede en un segundo plano. Matute ha solicitado formalmente que el análisis de la huelga sea el primer punto del orden del día en la sesión ordinaria del Consejo Interterritorial programada para este viernes 27 de marzo.
Aunque el Ministerio había barajado tratar el asunto en una reunión monográfica posterior, el 9 de abril, la consejería madrileña sostiene que la situación es "inaplazable". El objetivo de Madrid es analizar de inmediato las consecuencias asistenciales, organizativas y presupuestarias que la reforma del estatuto marco sanitario está provocando en el conjunto de las comunidades autónomas.
Coordinación nacional frente al impacto asistencial
Para el Gobierno de Madrid, la gravedad de esta huelga médica —descrita por la consejera como un hito "sin precedentes en nuestra historia"— requiere una respuesta conjunta del Estado y las autonomías. Según argumenta Matute en su escrito, es vital alinear criterios y anticipar medidas que garanticen que la calidad de la atención sanitaria no se vea comprometida por la prolongación del conflicto.
La petición de Madrid subraya la necesidad de compartir información técnica sobre cómo la huelga está afectando a las listas de espera y a la organización de los centros hospitalarios. "Es necesaria una revisión inmediata que permita garantizar la continuidad asistencial en todo el territorio nacional", recalca la misiva.
Calendario de reuniones clave para el futuro del SNS
La tensión entre la Consejería y el Ministerio marca la agenda de una semana crítica para la sanidad pública. Mientras Madrid acepta participar en un pleno monográfico el próximo 9 de abril, mantiene su firme postura de no posponer el debate principal. La exigencia es clara: el pleno del 27 de marzo debe servir para diagnosticar el impacto real de la movilización antes de abordar cualquier otro asunto técnico o administrativo.
Este movimiento de Fátima Matute pone el foco sobre Mónica García, quien deberá decidir si modifica el orden del día del Consejo Interterritorial para dar cabida a la demanda de la región capitalina y abordar de forma directa la crisis laboral que atraviesa el colectivo médico.
- Del tejo de más de 1.000 años al gigante de 47 metros de Aranjuez: los árboles más singulares de Madrid
- Día del Tiramisú: se esperan colas kilométricas en esta pastelería por el tiramisú más rico de Madrid disponible en diez sabores
- Virginia, vecina de Madrid: 'Ya casi no me compensa ir a trabajar por el precio de la gasolina
- La Comunidad de Madrid finalizará en un mes y medio la primera fase de las obras del tercer carril de la M-607 entre Tres Cantos y Colmenar Viejo
- El PSOE da por cerrada la candidatura de Óscar López en Madrid pese a la subida en Castilla y León con el modelo de candidato alcalde
- Madrid recupera su memoria: el Café Gijón reabre en 2026 con una programación vinculada al arte y la literatura
- Es oficial: la Comunidad de Madrid se suma a las ayudas para la reforma de viviendas con hasta 18.800 euros por residencia
- El pequeño pueblo de Madrid donde se ha rodado 'Torrente, presidente': rodeado de naturaleza y cerca de Alcalá de Henares