Fátima Matute exige a Mónica García abordar la huelga médica como prioridad absoluta en el Consejo Interterritorial

La crisis sanitaria en España escala al terreno político. La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha remitido este lunes una segunda y contundente carta a la ministra de Sanidad, Mónica García. En la misiva, el Gobierno regional insta al Ministerio a tratar como prioridad absoluta la huelga de médicos indefinida que afecta al país, calificándola como el mayor desafío actual para el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Un conflicto sanitario "sin precedentes" en el orden del día

La Comunidad de Madrid considera inaceptable que el impacto de este conflicto laboral quede en un segundo plano. Matute ha solicitado formalmente que el análisis de la huelga sea el primer punto del orden del día en la sesión ordinaria del Consejo Interterritorial programada para este viernes 27 de marzo.

Aunque el Ministerio había barajado tratar el asunto en una reunión monográfica posterior, el 9 de abril, la consejería madrileña sostiene que la situación es "inaplazable". El objetivo de Madrid es analizar de inmediato las consecuencias asistenciales, organizativas y presupuestarias que la reforma del estatuto marco sanitario está provocando en el conjunto de las comunidades autónomas.

Coordinación nacional frente al impacto asistencial

Para el Gobierno de Madrid, la gravedad de esta huelga médica —descrita por la consejera como un hito "sin precedentes en nuestra historia"— requiere una respuesta conjunta del Estado y las autonomías. Según argumenta Matute en su escrito, es vital alinear criterios y anticipar medidas que garanticen que la calidad de la atención sanitaria no se vea comprometida por la prolongación del conflicto.

La petición de Madrid subraya la necesidad de compartir información técnica sobre cómo la huelga está afectando a las listas de espera y a la organización de los centros hospitalarios. "Es necesaria una revisión inmediata que permita garantizar la continuidad asistencial en todo el territorio nacional", recalca la misiva.

Calendario de reuniones clave para el futuro del SNS

La tensión entre la Consejería y el Ministerio marca la agenda de una semana crítica para la sanidad pública. Mientras Madrid acepta participar en un pleno monográfico el próximo 9 de abril, mantiene su firme postura de no posponer el debate principal. La exigencia es clara: el pleno del 27 de marzo debe servir para diagnosticar el impacto real de la movilización antes de abordar cualquier otro asunto técnico o administrativo.

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Este movimiento de Fátima Matute pone el foco sobre Mónica García, quien deberá decidir si modifica el orden del día del Consejo Interterritorial para dar cabida a la demanda de la región capitalina y abordar de forma directa la crisis laboral que atraviesa el colectivo médico.