El Hospital Infanta Sofía amplía su Unidad de Diálisis hasta los 26 puestos tras una inversión de más de 400.000 euros

El Hospital público Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, ha ampliado su Unidad de Diálisis hasta alcanzar los 26 puestos para pacientes crónicos renales, frente a los 11 con los que contaba antes de la remodelación, en una actuación en la que la Comunidad de Madrid ha invertido más de 400.000 euros.

La reforma ha permitido ganar cerca de 200 metros cuadrados de superficie y sumar nuevos espacios destinados a la diálisis domiciliaria, con un puesto de entrenamiento y tres boxes de atención, además de dos consultas adicionales, una médica y otra de enfermería. También se ha reorganizado la distribución de las salas y el flujo asistencial para mejorar la atención a los pacientes.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, visitó este lunes las instalaciones y destacó que la actuación refleja la apuesta del Ejecutivo regional por reforzar la calidad asistencial con los últimos avances médicos y tecnológicos. Matute recordó además el aumento de pacientes con necesidad de tratamiento renal sustitutivo y el crecimiento de la población de referencia del hospital.

Entre las principales novedades figura un sistema de depuración de agua más eficiente y sostenible, que permite recuperar más del 85% del agua utilizada en los procedimientos de diálisis y reducir el consumo eléctrico del centro. El jefe del Servicio de Nefrología, Antonio Cirugeda, subrayó que esta mejora minimiza el agua de rechazo y reduce el impacto medioambiental de la unidad.

La remodelación incorpora asimismo innovaciones como la monitorización informática en tiempo real del pretratamiento, un sistema de ósmosis y monitores y dializadores de última generación, con el objetivo de reforzar la seguridad de los procesos. Según Cirugeda, la ampliación ha permitido además evitar que pacientes del área norte tuvieran que desplazarse a otros centros por falta de espacio.

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La Unidad de Diálisis del Infanta Sofía realiza más de 15.000 sesiones al año y atiende en la actualidad a cerca de 190 personas en terapias de diálisis domiciliaria y hemodiálisis, además del seguimiento de alrededor de un centenar de pacientes trasplantados. El hospital emplea también sistemas avanzados de telemonitorización, que facilitan un control más detallado de cada caso y mejoran la calidad de vida de los enfermos al reducir desplazamientos y favorecer la conciliación. La diálisis es un procedimiento que permite eliminar líquidos, electrolitos y productos de desecho de la sangre cuando los riñones no funcionan de manera adecuada, y constituye una de las principales opciones de tratamiento para pacientes con enfermedad renal crónica avanzada.