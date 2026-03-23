La Guardia Civil desarticula una red de tráfico de drogas tras incautar 625 kilos de metanfetamina en Arganda del Rey

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado una red de tráfico de drogas tras intervenir en Arganda del Rey un cargamento de 625 kilos de metanfetamina oculto en un envío de aceite de coco procedente de México. La operación, denominada Nucífera, se ha saldado con cinco detenidos, cuatro de los cuales han ingresado en prisión provisional.

La investigación comenzó el pasado 19 de febrero, cuando agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil y funcionarios de aduanas detectaron en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas un envío sospechoso procedente de México. La mercancía estaba compuesta por 36 botes de aceite de coco que, tras una inspección y el análisis de muestras por parte del Laboratorio Central de Aduanas e Impuestos Especiales, dieron positivo en sustancias estupefacientes.

Una vez confirmado el hallazgo, los agentes permitieron que el cargamento continuara su recorrido hasta un trastero de Arganda del Rey, donde quedó almacenado bajo vigilancia. A partir de ese momento, se establecieron dispositivos de seguimiento sobre ese inmueble, así como sobre el domicilio del destinatario final del envío y el de la persona encargada de la gestión logística, incluido el pago de impuestos, aranceles y almacenaje.

Uno de los detenidos en la 'operación Nucífera'. / Guardia Civil.

Durante las vigilancias, los investigadores comprobaron que uno de los sospechosos acudió hasta en tres ocasiones al trastero para verificar el estado de la mercancía. También detectaron reuniones entre varios de los implicados, lo que permitió confirmar vínculos entre ellos. En uno de esos encuentros, celebrado el 1 de marzo, los agentes constataron además la posición de superioridad de un investigado de nacionalidad mexicana sobre otro español.

Tras varias semanas de pesquisas, la operación fue explotada el 5 de marzo en un dispositivo que se prolongó durante 48 horas y culminó con la detención de cinco personas relacionadas con la importación y custodia de la droga. Entre los arrestados figura un ciudadano mexicano conocido en el entramado como "el Notario", al que la organización atribuía la función de verificar que el transporte del estupefaciente se hubiera realizado según lo pactado. Fue arrestado al desembarcar de un vuelo procedente de México.

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