La Fiscalía rebaja la acusación para uno de los procesados por el crimen de los DDP en Fuenlabrada y mantiene la prisión permanente para el supuesto inductor

La Fiscalía ha rebajado la petición de prisión permanente revisable para uno de los cuatro acusados por el asesinato de un joven de 21 años en Fuenlabrada en octubre de 2022, al considerar que no ha quedado acreditado que estuviera en el lugar del crimen. De este modo, deja de atribuirle la condición de coautor y pasa a acusarle como cómplice, mientras mantiene la solicitud de la máxima pena para el supuesto autor intelectual del ataque.

El juicio con jurado popular se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid por la muerte a tiros de Sailer Huraldo M.R., ocurrida el 3 de octubre de 2022 en las inmediaciones de la discoteca Cañabrava de Fuenlabrada. En el ataque, además, otros tres jóvenes resultaron heridos de gravedad. La acusación sostiene que la agresión fue un acto de venganza contra miembros de los Trinitarios tras una pelea previa ocurrida después de un concierto del cantante Rochy RD en la discoteca Shoko de Madrid.

En su informe final, el fiscal ha modificado su acusación respecto a Kevin H.N. Aunque considera probado que pertenece a los Dominican Don’t Play (DDP) y que participó en la planificación del ataque, entiende que no existen pruebas suficientes para demostrar que viajara en la furgoneta en la que se desplazaron los dos menores ya condenados por el crimen. Por ello, ha retirado para él la petición de prisión permanente revisable y reclama ahora una condena que rondaría los 70 años de cárcel: 25 por el asesinato consumado y 15 por cada una de las tres tentativas.

Sí mantiene, en cambio, la prisión permanente revisable para Joaquín Dotel M., al que sitúa como líder del "coro" de Campamento de los DDP y supuesto inductor del crimen. Para él solicita además 75 años de prisión por un asesinato consumado y tres intentos de asesinato cometidos, según el Ministerio Público, en el seno de una organización criminal. La Fiscalía subraya que la víctima había recibido amenazas previas del entorno de la banda y sostiene que el ataque fue planificado con antelación, incluyendo inspecciones previas de la zona y de la ruta de huida.

Para Viorel G., el hombre que presuntamente condujo la furgoneta en la que fueron trasladados los dos menores condenados, la Fiscalía mantiene su acusación por el asesinato consumado y las tres tentativas, con una petición de 20 años de prisión, según el último escrito del fiscal expuesto en el juicio. Para Benji M.S., al que acusa únicamente de pertenencia a banda criminal, pide cinco años de cárcel.

Durante la sesión de este lunes ha declarado precisamente Viorel G., último de los encausados en comparecer, quien ha reconocido que trasladó a los menores a Fuenlabrada, aunque ha asegurado que desconocía cuál era su propósito y que actuó únicamente a cambio de droga. Según su versión, Joaquín Dotel, al que conocía porque le vendía estupefacientes y a veces le fiaba dinero, le pidió que llevara a unos jóvenes a la discoteca. Ha afirmado que creyó que se trataba de un asunto relacionado con una deuda, que les dejó en el lugar y que les esperó consumiendo droga sin escuchar disparos ni advertir nada extraño.

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El fiscal ha puesto el foco en las numerosas llamadas telefónicas entre los acusados antes y después del crimen, así como en los posicionamientos de sus móviles y en varios desplazamientos del supuesto cabecilla a Fuenlabrada, un municipio con el que, según ha resaltado, no tenía relación previa. Las defensas, por su parte, mantienen su petición de libre absolución. El juicio continuará con los informes finales de las defensas, la última palabra de los acusados y, después, el inicio de las deliberaciones del jurado popular.