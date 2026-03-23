LIBROS
Una exposición sobre la Cuesta de Moyano llega a Latina y recorrerá varias bibliotecas de Madrid hasta mayo
La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha inaugurado en la Biblioteca Ángel González de Latina una exposición itinerante que celebra el centenario de la Cuesta de Moyano, un referente cultural madrileño
La red de bibliotecas municipales de Madrid se convierte en el escenario principal para conmemorar el siglo de vida de uno de los enclaves más queridos de la capital. La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha visitado recientemente la Biblioteca Pública Municipal Ángel González, en el distrito de Latina, donde actualmente se exhibe esta muestra fotográfica itinerante.
El proyecto nace con el firme propósito de descentralizar la cultura y trasladar la esencia de la famosa feria de libros permanente a los diferentes distritos de la ciudad.
Esta retrospectiva visual ha sido organizada en colaboración con la asociación ciudadana Soy de la Cuesta, cuyos textos aportan el contexto histórico y emocional necesario para entender la evolución de este espacio. A través de seis paneles informativos, los visitantes pueden realizar un viaje cronológico que abarca desde la década de 1920 hasta la de 2010. Durante su visita, Rivera de la Cruz subrayó que esta iniciativa permite acercar la "historia viva" de la Cuesta de Moyano a los vecinos, reconociéndola como una pieza fundamental de la memoria cultural y literaria madrileña desde hace cien años.
Tras su exitoso paso por las bibliotecas Vargas Llosa en el Centro y La Chata en Carabanchel, la exposición permanecerá en el distrito de Latina durante todo el mes de marzo. La ruta cultural continuará su recorrido por la geografía madrileña llegando a la biblioteca María Zambrano en Moncloa-Aravaca del 1 al 30 de abril, para posteriormente trasladarse a la biblioteca Gerardo Diego en Villa de Vallecas durante el mes de mayo. El ciclo de visitas concluirá en la biblioteca José Hierro del distrito de Usera, consolidando así un proyecto de divulgación que pone en valor el patrimonio bibliográfico de Madrid.
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