El Escorial cierra sus III Jornadas del Chocolate con 17 obradores y más de una docena de actividades.

El Escorial ha cerrado este fin de semana la tercera edición de sus Jornadas del Chocolate, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento en Casa Miñana para recuperar la memoria chocolatera del municipio y acercarla a vecinos y visitantes. Durante los días 21 y 22 de marzo, el recinto ha acogido a 17 obradores y maestros chocolateros, además de un programa con más de una docena de actividades vinculadas al cacao.

La propuesta ha incluido rutas, conferencias, catas, gymkanas, actividades infantiles y obras de teatro, con el objetivo de combinar divulgación histórica y oferta cultural en torno a uno de los elementos más reconocibles del pasado industrial de la localidad.

La feria abrió sus puertas ambos días a las 10:30 horas en los jardines de Casa Miñana. La inauguración oficial tuvo lugar el sábado a las 11:00 horas y contó con la participación del alcalde de la localidad, Antonio Vicente, junto a Manuel de Cendra y Aparicio, Marqués de la Casa López.

Una cita ligada a la historia de Matías López

El eje central de estas jornadas vuelve a ser la relación histórica de El Escorial con el chocolate, marcada por la figura de Don Matías López y López, empresario originario de Sarria (Lugo), que durante la segunda mitad del siglo XIX impulsó en el municipio una importante actividad vinculada al cacao.

Según defiende el Ayuntamiento, esa tradición formó parte del desarrollo económico y demográfico de la localidad y explica la celebración de unas jornadas que aspiran a consolidarse como un encuentro entre la historia y el presente de El Escorial.

El alcalde, Antonio Vicente, ha señalado que "es un honor volver a disfrutar de una cita tan especial, tan nuestra, que supone no solo un programa de actividades para los vecinos y visitantes, sino contarle al mundo nuestra historia. Queremos que toda la región participe con nosotros en estos días tan importantes".

Por su parte, el concejal de Cultura, Antonio Lobo, ha explicado que "las jornadas nacieron como una muestra de apoyo a los chocolateros de la zona y una forma de no dejar morir nuestra historia". El edil ha añadido que "el año pasado vino muchísima más gente que el anterior y esperamos que en esta ocasión, Casa Miñana, vuelva a llenarse con la ilusión de miles niños correteando por los jardines y miles de adultos conociendo de cerca este producto tan nuestro".

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Los 17 participantes de esta edición

En esta tercera edición han participado los siguientes obradores y chocolateros: Paco Pastel, Chocoturron Canayas, Obrador Vicky Cake, Chocolate Maykhel, Chocolate Matías López, Chocolate in a bottle, Yam Yam Cacao, Cacao Amari, Maychoco, Bombonería D´oro, Ketto Café, Cacao en broma, Angelica Locantore, Tartea - tés de autor, Obrador Valdeisabella, Chocolates Arpal y Sonrisa de Ardilla – Squirrel.