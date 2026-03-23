El 75% de las enfermeras madrileñas se plantea dejar la profesión por problemas de conciliación laboral

El 74,86 % de las enfermeras afirma que se ha planteado abandonar la profesión como consecuencia de las dificultades que encuentran para conciliar, 14 puntos por encima de la media nacional, según una encuesta realizada por el sindicato de enfermería Satse entre 1.452 enfermeras madrileñas.

Los datos, recogidos en un sondeo nacional a más de 11.400 enfermeras, reflejan que el nivel de satisfacción con la conciliación, que es una competencia autonómica, difiere notablemente entre las distintas comunidades autónomas, situándose la de Madrid con índices desfavorables, precisa el sindicato en un comunicado.

En la pregunta sobre su satisfacción con la conciliación, casi el 80 % de las madrileñas que han respondido que están insatisfechas o totalmente insatisfechas, frente al 68 % a nivel nacional.

Falta de personal

Para una gran mayoría de las enfermeras madrileñas encuestadas, el 84 % concretamente, la falta de personal de Enfermería es el principal motivo para no poder conciliar.

"La escasez de plantillas en la gran mayoría de centros asistenciales públicos obliga a que muchas enfermeras tengan que doblar, lo que impide gravemente la conciliación, así como la negativa de muchas gerencias a facilitar este derecho", resaltan desde Satse Madrid.

Una enfermera administra una vacuna a un bebé. / Matej Kastelic

El 68,65 % de las enfermeras madrileñas, frente al 61 % del total de encuestadas a nivel nacional, afirma que los problemas de conciliación afectan a su salud mental y el 64,89 % sostienen que también repercuten sobre su salud física.

Los peores datos, en Madrid

Al ser preguntadas por si las tensiones generadas por el trabajo afectan al cumplimiento de sus responsabilidades familiares y/o personales, a nivel nacional, las enfermeras aseguran que les afectan en el 51,77 %, mientras que a nivel autonómico el porcentaje se incrementa hasta llegar al 85,86 %.

Respecto a la pérdida de oportunidades, a nivel autonómico los datos evidencian que el 47,2 % renuncia a oportunidades de formación y el 25,23 % afirma haber renunciado a otras oportunidades laborales y de promoción (16,78 %).

La macroencuesta realizada por SATSE, revela que las profesionales de Enfermería de la Comunidad de Madrid son las que peores datos de conciliación refieren, subraya el sindicato.

Satse recalca que el Gobierno regional, garante de los derechos de conciliación, saca "una pobre nota" y agrega que esta encuesta pone de manifiesto "la imperiosa necesidad de mejorar la conciliación entre las enfermeras madrileñas".

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"No puede ser que la comparación de los datos nacionales y autonómicos indiquen, en casi todos los aspectos de la encuesta, que los problemas de conciliación son mayores en Madrid que en el resto del Estado. De ahí, junto con la precariedad de las plantillas y las bajas retribuciones que aquí se perciben provoquen que muchas enfermeras abandonen la Comunidad de Madrid y prefieran trabajar en otras regiones", resaltan.