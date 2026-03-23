Detenido en Plaza de Castilla por hacer un 'mataleón' a un hombre y amenazarlo de muerte

La Policía Municipal de Madrid detuvo a mediados de febrero a un hombre acusado de hacerle la técnica de estrangulación conocida como 'mataleón' a otra persona a la que además amenazó de muerte mientras era arrestado por los agentes.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de febrero por la tarde, cuando agentes municipales fueron requeridos en el intercambiador de Plaza de Castilla por viandantes que alertaban de una agresión entre dos varones, ha informado la Policía.

Cuando llegaron a la zona, los agentes observaron a un hombre de baja estatura y gran complexión que se enfrenta a varias personas y especialmente a otro varón de mayor estatura. Esta persona afirma que se libró del 'mataleón' gracias a la intervención de algunos testigos.

Los policías trataron entonces de identificar al sospechoso, que se negó e incluso llegó a encararse con los agentes. De hecho, el sospechoso incluso amenazó con golpear a los agentes de Policía Municipal, llegando a acometer contra uno de ellos.

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Finalmente, los agentes logran detener al sospechoso del estrangulamiento, que mientras es apresado profiere amenazas de muerte a la víctima. Se le acusa de delitos de amenazas graves, atentado contra agentes de la autoridad y resistencia y desobediencia.