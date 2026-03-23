SUCESOS
Detenido en Plaza de Castilla por hacer un 'mataleón' a un hombre y amenazarlo de muerte
La Policía Municipal de Madrid arrestó al sospechoso tras la intervención de varios testigos y después de que también se enfrentara a los agentes
Europa Press
La Policía Municipal de Madrid detuvo a mediados de febrero a un hombre acusado de hacerle la técnica de estrangulación conocida como 'mataleón' a otra persona a la que además amenazó de muerte mientras era arrestado por los agentes.
Los hechos ocurrieron el pasado 18 de febrero por la tarde, cuando agentes municipales fueron requeridos en el intercambiador de Plaza de Castilla por viandantes que alertaban de una agresión entre dos varones, ha informado la Policía.
Cuando llegaron a la zona, los agentes observaron a un hombre de baja estatura y gran complexión que se enfrenta a varias personas y especialmente a otro varón de mayor estatura. Esta persona afirma que se libró del 'mataleón' gracias a la intervención de algunos testigos.
Los policías trataron entonces de identificar al sospechoso, que se negó e incluso llegó a encararse con los agentes. De hecho, el sospechoso incluso amenazó con golpear a los agentes de Policía Municipal, llegando a acometer contra uno de ellos.
Finalmente, los agentes logran detener al sospechoso del estrangulamiento, que mientras es apresado profiere amenazas de muerte a la víctima. Se le acusa de delitos de amenazas graves, atentado contra agentes de la autoridad y resistencia y desobediencia.
- Del tejo de más de 1.000 años al gigante de 47 metros de Aranjuez: los árboles más singulares de Madrid
- Día del Tiramisú: se esperan colas kilométricas en esta pastelería por el tiramisú más rico de Madrid disponible en diez sabores
- Virginia, vecina de Madrid: 'Ya casi no me compensa ir a trabajar por el precio de la gasolina
- La Comunidad de Madrid finalizará en un mes y medio la primera fase de las obras del tercer carril de la M-607 entre Tres Cantos y Colmenar Viejo
- El PSOE da por cerrada la candidatura de Óscar López en Madrid pese a la subida en Castilla y León con el modelo de candidato alcalde
- Es oficial: la Comunidad de Madrid se suma a las ayudas para la reforma de viviendas con hasta 18.800 euros por residencia
- El pequeño pueblo de Madrid donde se ha rodado 'Torrente, presidente': rodeado de naturaleza y cerca de Alcalá de Henares
- Madrid es elegida 'Mejor Ciudad' en los Forbes Travel Awards, superando a Hong Kong y Miami