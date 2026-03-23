La Comunidad de Madrid reclama al Gobierno medidas "más valientes" frente al impacto de la guerra en Irán y critica la forma "chapucera" de presentarlas

El Gobierno de la Comunidad de Madrid insiste en la crítica al paquete de medidas aprobado el pasado viernes por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Irán. Si el mismo día en que se daban a conocer fue el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, quien afeó la "debilidad e inoperancia" del gabinete de Sánchez después de que los ministros de Sumar retrasaran la reunión del Consejo de Ministros para acabar aprobando dos decretos separando las cuestiones relativas a la congelación de los alquileres, y ayer la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, lamentara que llegan "tarde" y acusara a Sánchez de "generar pobreza", hoy ha sido el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, quien ha arremetido contra la decisión gubernamental.

El paquete, con 80 medidas y la movilización de 5.000 millones de euros, incluye entre otras disposiciones la rebaja del 21% al 10% del IVA de los carburantes, así como una ayuda para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores de 20 céntimos por litro de gasóleo. El consejero de Transportes madrileño ha considerado, como sus compañeros de Gobierno, que el paquete es "insuficiente" y llega tarde y ha reclamado medidas "más valientes".

""Lo que hay que hacer es aprobar una serie de medidas mucho más avanzadas, mucho más valientes para ayudar a los transportistas", ha remarcado Rodrigo, que ha insistido en que el Gobierno "tiene que ser rápido, tiene que ser mucho más solvente y más eficaz a la hora de aprobar las ayudas", informa Europa Press.

A las críticas se ha sumado el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, quien se ha referido a la manera "chapucera" y "absolutamente irrespetuosa con las formas" en que se han presentado las medidas. Pache ha asegurado que corresponde al PP nacional decidir el sentido del voto para la convalidación en el Congreso de los Diputados de los reales decretos. Pero considera "una trampa" la fórmula empleada.

"Un Gobierno que no tiene presupuestos, que no presenta presupuestos del año 2022, que aprovecha un decreto que tiene que ser convalidados por el Parlamento para introducir una reforma de la ley de presupuestos de 2023 es una excepcionalidad constitucional, una chapuza constitucional, probablemente un ataque a la propia Constitución porque no está pensado el procedimiento legislativo para que el Gobierno apruebe un real decreto de ley que modifica una ley de presupuestos de hace tres años en lugar de sacar la propia ley de presupuestos", ha indicado.

A su juicio, el Ejecutivo "intenta hacer una trampa", aprobando los decretos y desplegando sus efectos para que no puedan ser revertidos, "cuando es el Parlamento quien tiene que ratificar estos reales decretos ley".

Propuestas del PSOE

Desde el PSOE madrileño se lamenta, en cambio, que el Ejecutivo regional no adopte sus propias medidas para paliar los efectos de la subida de precios energéticos. "El Gobierno de España ya ha hecho su parte. La pregunta es clara: ¿qué piensa hacer la señora Ayuso? Mucho nos tememos que no piensa mover un dedo para paliar los efectos que este conflicto ilegal va a tener en el día a día de los madrileños", ha subrayado la portavoz socialista en la Asamblea madrileña, Mar Espinar.

En este sentido, su formación ha registrado una proposición no de ley en la cámara regional para instar al Gobierno autonómico a establecer "medidas urgentes" de apoyo a los sectores económicos afectados. Entre ellas están la aprobación de líneas de financiación de emergencia para empresas industriales, agrarias y ganaderas, "con prioridad para los sectores de automoción y componentes, farmacéutico y biomédico, aeroespacial, vitivinícola y oleícola y ganadero", así como la convocatoria de ayudas directas para el sector agrario y ganadero.

También se plantean compensaciones para los exportadores de productos agrarios por la pérdida de mercado y la puesta en marcha, con el ICEX y la Cámara de Comercio de Madrid, de un programa de internacionalización para consolidar mercados alternativos al estadounidense, especialmente para productos expuestos a un potencial incremento de aranceles. Asimismo, se reclaman bonificaciones fiscales vinculadas al consumo energético para las empresas industriales y agrícolas de mayor exposición y un fondo de ayudas directas al sector.

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El portavoz popular, Carlos Díaz-Pache, ha asegurado que estudiarán la proposición no de ley cuando puedan verla. El texto, no obstante, difícilmente saldrá adelante en un Parlamento regional que el PP controla con mayoría absoluta. Más allá del calado económico de las propuestas, el texto también insta al Gobierno regional a "reafirmar su compromiso con la paz, la legalidad internacional y el multilateralismo"; "condenar el régimen de Irán"; "expresar su apoyo a las iniciativas del Gobierno de España orientadas a la desescalada del conflicto y a la búsqueda de soluciones diplomáticas", e "instar a las partes implicadas en el conflicto, Estados Unidos, Israel e Irán para el fin de las hostilidades y a la resolución del conflicto a través del diálogo y la diplomacia".