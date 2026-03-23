La Comunidad de Madrid registra un aumento del 5,7% en pernoctaciones hoteleras en febrero, sumando más de dos millones

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Madrid crecieron un 5,7% en febrero en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 2.011.117 pernoctaciones y encadena 11 meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto del país aumentaron un 1% respecto al mismo mes de 2025 superando los 18,5 millones. Las pernoctaciones realizadas por viajeros residentes en España bajaron un 2,2%, mientras que las de no residentes se incrementaron un 2,8%.

En los hoteles de la región se alojaron un 5,36% más de turistas en febrero que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 986.628 viajeros. Por nacionalidad, 497.136 eran residentes en España, el 50,39%, mientras que 489.491 (49,61%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 0,4% y los extranjeros aumentaron un 11,9%. Del total de pernoctaciones en Madrid, 875.844 las realizaron residentes en España (un 43,55%), mientras que 1.135.273 (56,45%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 130,25 euros, lo que representa una subida del 1% interanual. En general, los precios subieron un 3,09% respecto al año anterior en Madrid. En total, en la Comunidad se alcanzó en febrero una ocupación del 56,59% y el sector hotelero empleó a 17.481 personas (un incremento del 6% interanual).

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Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 78,35%, seguida de Madrid (56,59%) y Cataluña (53,87%), mientras que en el lado contrario se situaron Galicia, (27,28%), Castilla - La Mancha (27,67%) y Cantabria (29,36%). Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (32,1%) en febrero junto a Andalucía (15,26%) y Cataluña (14,91%).