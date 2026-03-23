El Cañaveral abre el camino de las 20 nuevas estaciones con las que se ampliará Bicimad esta primavera

Madrid dará un nuevo impulso a su sistema público de alquiler de bicicletas eléctricas con la incorporación de 20 nuevas estaciones de bicimad que estarán operativas a lo largo de las próximas semanas y culminarán en mayo. Presentada este lunes por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, esta ampliación permitirá sumar 245 nuevas bicicletas a la flota y reforzar la presencia del servicio en seis distritos de la capital.

El anuncio ha llegado durante una visita este lunes a la instalación de una de las nuevas bases, situada en la calle Arroyo del Cañaveral, 60, en el distrito de Vicálvaro. Una vez concluido el despliegue, bicimad alcanzará las 653 estaciones y una flota total de 8.015 bicicletas eléctricas en circulación. El proyecto ha supuesto una inversión cercana a 1,4 millones de euros, de los que un millón procede de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, canalizados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos NextGenerationEU.

Las nuevas estaciones se distribuirán en Barajas, Hortaleza, Moncloa-Aravaca, Puente de Vallecas, Vicálvaro y Villaverde. Una selección de emplazamientos que, según el Consistorio, responde a varios criterios: reforzar la red en zonas donde ya operaba, extender la cobertura a localizaciones hasta ahora desatendidas y fomentar el uso de la bicicleta en nuevos ámbitos de la ciudad, atendiendo también a las peticiones trasladadas por las juntas municipales de distrito.

Hortaleza y Moncloa-Aravaca serán los distritos con mayor número de nuevas ubicaciones. En el primero se instalarán estaciones en Manuel Chaves Nogales, Princesa de Éboli, Luis Martínez Feduchi, Pintor Ignacio Zuloaga y avenida de los Arces. En Moncloa-Aravaca se sumarán bases en Osa Mayor, Ronda de las Flores, Blanca de Castilla, Luz Casanova, Riaza, Húmera y en las proximidades de Cercanías El Barrial. También habrá nuevas paradas en Tintín y Milú, en Barajas; en Santa Catalina, en Puente de Vallecas; en Arroyo del Cañaveral y Gran Vía de Vicálvaro; y en Villarramiel, Consenso y Santa Escolástica, en Villaverde.

Desde su puesta en marcha en 2014, bicimad ha experimentado varias ampliaciones. El sistema comenzó con 1.560 bicicletas y 123 estaciones repartidas en seis distritos. En 2015 sumó 42 estaciones más; entre 2019 y 2020 añadió otras 90 y amplió su cobertura fuera de la M-30; y en 2023 culminó su mayor crecimiento hasta la fecha al extenderse a los 21 distritos de Madrid con 611 estaciones y 7.500 bicicletas, acompañado de una renovación tecnológica integral del servicio.

La última fase previa se produjo en octubre de 2024, con 19 nuevas estaciones en varios distritos y una flota de 7.735 bicicletas. Durante 2025, además, se activaron nuevas bases en Puente de Vallecas y plaza de España, así como estaciones virtuales temporales en Puente de Vallecas y Carabanchel para responder a incidencias o picos de demanda. Con la ampliación ahora presentada, el Ayuntamiento consolida la expansión de un servicio que, en doce años, ha pasado de ser una red limitada al centro a cubrir toda la ciudad.