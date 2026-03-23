Así han asegurado los bomberos una plancha de plomo desprendida de una torre de la basílica de San Miguel de Madrid

Los Bomberos de Madrid han asegurado una plancha de plomo que se había desprendido del chapitel de una de las torres de la basílica de San Miguel y que amenazaba con caer al suelo desde una altura de unos 35 metros.

La Unidad de Drones de la Policía Municipal de Madrid permitió descubrir la incidencia, según han resaltado los Bomberos de Madrid en su perfil oficial en redes sociales, donde han compartido un vídeo de la intervención.

Los bomberos se sirvieron de una escala de 50 metros para acceder a la zona y asegurar de manera provisional la plancha de plomo, eliminando el riesgo inmediato de desprendimiento a la espera de una solución definitiva.

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En el vídeo se observa a tres agentes del Cuerpo de Bombero de la capital que, desde la cesta de la escala, aseguran la plancha de plomo del chapitel de la torre derecha de la fachada de la basílica de San Miguel, en pleno distrito de Centro de la capital.