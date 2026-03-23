POLÍTICA
Ayuso llama a los jóvenes contra "liberticidas" y "frustrados totalitarios": "Es el momento de reiniciar España"
"Una juventud que se rebela no va a ser manipulada por más que lo intenten desde el Gobierno", mantiene la presidenta madrileña en un acto con universitarios organizado por las Nuevas Generaciones del PP de Madrid
A una juventud "libre, valiente y comprometida", "sin ira", a una juventud "fuerte, despierta y con ganas de comerse el mundo" se ha dirigido esta tarde noche la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en unas jornadas organizadas por Nuevas Generaciones del PP de Madrid. "España necesita más que nunca esa juventud libre y valiente, comprometida porque se juega su futuro como nunca", ha dicho apelando a la fibra nacional de su auditorio, "porque intentan transformarla al pequeño gusto de cuatro totalitarios frustrados que deslucen nuestro papel en el mundo habiendo sido una de las naciones más importantes de la historia. Es el momento de reiniciar España".
"Los más liberticidas, los más sectarios, casualmente, son los que menos quieren lo español", ha insistido. "Y yo lo que espero es que a todos estos liberticidas les queden los días contados porque una juventud que se rebela y que exige y que está despierta, no va a ser una juventud manipulada por más que lo intenten desde el Gobierno y desde cualquier otro sitio".
Recibida con las notas de Personal Jesus, conocida canción de Depeche Mode, uno de sus grupos de música favoritos, la presidenta madrileña ha trazado un panorama de "instituciones carcomidas", entre las que ha citado al Centro de Investigaciones Sociológicas, las pesquisas en torno a las presuntas irregularidades en las declaraciones de impacto ambiental para proyectos de renovables del caso Forestalia o al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, para instar a las generaciones más jóvenes a no aceptarlo. "No queremos una juventud ni una sociedad arrastrada, que lo asuma todo, que lo acepte todo y que no tenga desde dónde empezar a pelear por lo de todos", ha enfatizado.
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