Madrid se prepara para el eclipse total de Sol: solo se podrá ver en estos lugares

Comienza la cuenta atrás para uno de los eventos astronómicos más importantes de los últimos años: el eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto y sí, podrá observarse en su plenitud en los municipios del noreste de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid ya comienza con la organización para preparar a la ciudad para el gran suceso. Y es que se instalará un espacio específico en pleno corazón de la capital para facilitar la observación del eclipse total de Sol de modo que la ciudadanía pueda disfrutar de este singular fenómeno.

¿Dónde ver el eclipse en la capital?

Será en el Parque Forestal de Valdebebas-Felipe VI, en el distrito de Hortaleza, donde se habilite el espacio. En Madrid, se espera que el eclipse comience en torno a las 19:34 horas y alcanzará la fase de totalidad poco antes de las 20:30 horas, por lo que coincidirá prácticamente con la puesta de Sol.

El fenómeno astronómico es un eclipse total de Sol, un evento que se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol hasta que se oculta por completo. Su duración es de unos instantes en los que se genera una penumbra similar a la del anochecer. Durante ese breve intervalo, conocido como totalidad, se puede observar la corona solar, la capa más externa del Sol, que habitualmente no se puede apreciar por su intenso brillo.

Estos son todos los puntos de observación

Aunque el Parque de Valdebebas se perfile como uno de los puntos centrales de encuentro por sus condiciones de visibilidad, no es el único. En Madrid habrá varios puntos de observación y pueblos que vivirán el eclipse total de cerca.

La localidad donde más tiempo se podrá ver será Somosierra, con una duración de 1 minuto y 29 segundos. Y junto a este municipio, otros muchos: Buitrago del Lozoya, La Cabrera, El Molar, Meco, San Agustín del Guadalix, Puerto de Navacerrada, Colmenar Viejo, Alcalá de Henares, Tres Cantos y San Sebastián de los Reyes. Estos son las zonas más privilegiadas para ser testigos del eclipse, donde se instalarán puntos de observación para que los ciudadanos puedan contemplar este suceso tan especial de la mejor forma posible.