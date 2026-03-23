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Ni Arévalo ni Candeleda, el pueblo de la infancia de Irene Montero está a dos horas de Madrid: con una fuerte tradición religiosa y apenas 35 habitantes
La exministra, que creció en Madrid, atesoró recuerdos de su infancia en Tormellas, un municipio de Ávila que multiplica su población en verano gracias a sus atractivos naturales
Irene Montero es uno de los personajes más conocidos de la política de nuestro país. La que fuera ministra del Gobierno creció entre los barrios de Moratalaz, Ciudad Lineal y la Elipa de Madrid, y aunque ahora frecuenta algunos países europeos como parte de su rutina política, aún recuerda con cariño los veranos junto a su familia: "Ayer mi madre me envió esta foto de los días de verano en el pueblo, donde entre otras muchas cosas aprendí a nadar", comentaba en sus redes la exministra.
Es en un pequeño pueblo de Ávila, Tormellas, a dos horas y media de Madrid donde la diputada del parlamento europeo pasaba el periodo estival, mientras sus padres trabajaban. "Los veranos los pasaba allí enteros en casa de mis abuelos, he pasado allí mi infancia y era una maravilla", recordaba.
Tormellas, una pequeña localidad de apenas 35 habitantes
La localidad de Tormellas, un pequeño municipio situado al norte de la Sierra de Gredos, cerca del valle del Jerte, cuenta con apenas 35 habitantes censados, pero es capaz de multiplicar por diez su población durante el verano. Aunque se muestra como el típico pueblo de montaña, esta pequeña localidad ha sido escenario "de muchas de las primeras veces" de la exministra, que disfrutaba de sus espectaculares gargantas de agua cristalina.
Conocida por sus judías (con Denominación de Origen), la localidad se sitúa a más de 1.000 metros de altitud y alcanza su mayor afluencia en verano gracias a sus piscinas naturales como el Charco de los Mozos o a su garganta de los Caballeros, que constituye el alma del pueblo con sus aguas procedentes directamente de las cumbres de Gredos. Así, Tormellas, que ha sido tradicionalmente un pueblo de ganadería y agricultura, vive hoy del sector servicios ligado al turismo de naturaleza.
A pesar de su tamaño, la localidad abulense conserva varios elementos arquitectónicos con mucha historia entre los que destaca la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que data del siglo XVIII o el puente romano, reformado en el siglo XVII que cruza la garganta para conectar las antiguas rutas de trashumancia.
Fuerte tradición religiosa, pero educación laica
Aunque en San Pascual de Tormellas existe una fuerte tradición religiosa local en torno a este santo , y sus fiestas patronales giran en torno a la Virgen de la Asunción, Irene Montero recibió una educación progresista y laica. Pese a sus modestos ingresos, la exministra ha contado como sus padres hicieron el esfuerzo de llevarla al colegio Siglo XXI situado en Moratalaz.
Clemente Montero, nacido en Tormellas y de fuerte conciencia social
Su padre, Clemente Montero, que falleció en 2018, era natural de Tormellas y de él heredó una casa en el pueblo que ha sido objeto de atención mediática en diversas ocasiones. Montero que ha hablado en muchas ocasiones de sus orígenes de clase trabajadora y de su conexión con el campo describe este pueblo, no solo como un lugar de vacaciones, sino también como un símbolo de memorias familiares donde contacto con un estilo de vida austero y comunitario.
Además, para la exministra, este pasado representa el paso de una familia que migró del campo a la ciudad en busca de oportunidades. Un relato común a millones de españoles del siglo XX. "Mi padre era un hombre de campo que vino a la ciudad a trabajar… Me enseñó que la política es para que la gente viva mejor", así recordaba Irene a su padre en redes sociales tras su fallecimiento. La exministra destaca que si bien no era una figura pública ni militante de primera línea, si era un hombre "con una conciencia social muy clara" cuyos esfuerzos marcaron profundamente su ideología en la política.
¿Cómo llegar al pueblo abulense?
Al tratarse de una pequeña localidad, no es posible llegar haciendo uso del transporte público por lo que deberá usarse un vehículo particular. Así para realizar la ruta en coche, con aproximadamente 2 horas y media de duración, se recomienda coger la A-6 y la AP-51 hasta la salida N-110 Ávila y la AV-P-53 hasta Tormellas.
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