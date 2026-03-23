Arbeloa: "No me parece roja a Valverde"

Álvaro Arbeloa volvió a vivir una victoria importante en el banquillo del Bernabéu. Las dos eliminatorias ante Mourinho y Guardiola dieron mucha confianza al salmantino y ahora está en su mejor momento desde su llegada.

“Hemos demostrado un carácter y mentalidad dignos de este escudo. Hemos tenido que sufrir. No tuve tiempo para trabajar con ellos y los voy conociendo. No es fácil llegar en mitad de una temporada e ir viendo cómo funciona mejor el equipo. Tenemos mucho margen de mejora”, explicó en rueda de prensa.

A pesar del buen momento blanco, el encuentro tuvo bastante polémica. Valverde fue expulsado por roja directa tras una fea patada a Baena, pero Arbeloa no estaba de acuerdo con el colegiado: “Tengo distinta visión del árbitro sobre la roja. Me ha dicho que era fuerza excesiva y yo la vi de otra forma; no había intención de hacer daño. Por lo menos ha venido a explicarme y se lo agradezco, y eso es bueno que pasara siempre”.

El gran protagonista del derbi fue Vinicius Jr con un doblete para decidir el duelo: “Otro partidazo más de Vini. Como siempre digo, es una suerte tenerlo con nosotros por las ganas de tirar del equipo. No sé si está en el mejor momento de su carrera, pero poco nos faltará”.

Mbappé salió de suplente, pero según Arbeloa, sigue sin estar fino al 100%: “Cada día intento sacar el mejor once. Lo normal es ir en progresión. Han sido muy buenos minutos de Kylian y seguro que con su selección va a poder tener más minutos”.

Arbeloa está recibiendo muchos elogios en las últimas semanas por el sorprendente cambio del Madrid. El salmantino explicó cómo lo ha conseguido y dejó un recado a la anterior preparación del equipo: “Mi trabajo, como he dicho siempre, es sacar el máximo rendimiento. Buscar un equipo más compacto, más cómodo. A veces tenía la sensación de que esperábamos a la inspiración”.

Noticias relacionadas

Para finalizar, el entrenador del Real Madrid dio una buena noticia a los aficionados blancos: Eder Militao volverá a estar disponible y viajará con el equipo a Mallorca para jugar, tras el parón, el siguiente partido de Liga.