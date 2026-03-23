Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa de basurasTurismo en Semana SantaDivorciosBandas juvenilesReal Madrid - AtléticoParque PolvorancaÁrboles de MadridCafé GijónCocido
instagramlinkedin

ALERGIAS

La Comunidad de Madrid alerta de niveles altos de polen de plátano el lunes y martes: estas son las zonas afectadas

La polinización del plátano de sombra afectará especialmente a varios distritos de Madrid y a municipios como Getafe, según el pronóstico de la Comunidad

Polen de plátano.

Polen de plátano.

EFE

La Comunidad de Madrid prevé niveles altos de polen de plátano este lunes y martes en varios puntos de la región.

La Red Palinológica autonómica pronostica niveles altos de polen de plátano de sombra, una especie muy frecuente en jardines y bordes de carretera, en los municipios de Alcalá de Henares y Getafe, así como en Arganzuela, Barrio de Salamanca y Ciudad Universitaria este lunes 23 y martes 24.

Los niveles de polen de plátano de paseo en estos dos días serán medios en Alcobendas y Aranjuez y bajos en Collado Villalba y Las Rozas.

Más abundante en invierno

En estas mismas jornadas, los niveles de polen de cupresáceas serán bajos en toda la Comunidad de Madrid, ya que su periodo de polinización ha finalizado.

Noticias relacionadas

El polen de cupresáceas es el más abundante en invierno y, prácticamente, el único que causa alergias en esta estación. Esta familia incluye árboles y arbustos, siendo los más frecuentes las arizónicas utilizadas en jardines y como setos. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Del tejo de más de 1.000 años al gigante de 47 metros de Aranjuez: los árboles más singulares de Madrid
  2. Día del Tiramisú: se esperan colas kilométricas en esta pastelería por el tiramisú más rico de Madrid disponible en diez sabores
  3. Virginia, vecina de Madrid: 'Ya casi no me compensa ir a trabajar por el precio de la gasolina
  4. La Comunidad de Madrid finalizará en un mes y medio la primera fase de las obras del tercer carril de la M-607 entre Tres Cantos y Colmenar Viejo
  5. El PSOE da por cerrada la candidatura de Óscar López en Madrid pese a la subida en Castilla y León con el modelo de candidato alcalde
  6. Es oficial: la Comunidad de Madrid se suma a las ayudas para la reforma de viviendas con hasta 18.800 euros por residencia
  7. El pequeño pueblo de Madrid donde se ha rodado 'Torrente, presidente': rodeado de naturaleza y cerca de Alcalá de Henares
  8. Madrid es elegida 'Mejor Ciudad' en los Forbes Travel Awards, superando a Hong Kong y Miami

La Comunidad de Madrid reclama al Gobierno medidas "más valientes" frente al impacto de la guerra en Irán y critica la forma "chapucera" de presentarlas

La Comunidad de Madrid reclama al Gobierno medidas "más valientes" frente al impacto de la guerra en Irán y critica la forma "chapucera" de presentarlas

La Justicia tumba la tasa de basuras de Almeida por "defectos sustanciales en su tramitación"

La Justicia tumba la tasa de basuras de Almeida por "defectos sustanciales en su tramitación"

La Comunidad de Madrid alerta de niveles altos de polen de plátano el lunes y martes: estas son las zonas afectadas

La Comunidad de Madrid alerta de niveles altos de polen de plátano el lunes y martes: estas son las zonas afectadas

La Fiscalía rebaja la acusación para uno de los procesados por el crimen de los DDP en Fuenlabrada y mantiene la prisión permanente para el supuesto inductor

La Fiscalía rebaja la acusación para uno de los procesados por el crimen de los DDP en Fuenlabrada y mantiene la prisión permanente para el supuesto inductor

El Hospital Infanta Sofía amplía su Unidad de Diálisis hasta los 26 puestos tras una inversión de más de 400.000 euros

El Hospital Infanta Sofía amplía su Unidad de Diálisis hasta los 26 puestos tras una inversión de más de 400.000 euros