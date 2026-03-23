La Comunidad de Madrid alerta de niveles altos de polen de plátano el lunes y martes: estas son las zonas afectadas

La Comunidad de Madrid prevé niveles altos de polen de plátano este lunes y martes en varios puntos de la región.

La Red Palinológica autonómica pronostica niveles altos de polen de plátano de sombra, una especie muy frecuente en jardines y bordes de carretera, en los municipios de Alcalá de Henares y Getafe, así como en Arganzuela, Barrio de Salamanca y Ciudad Universitaria este lunes 23 y martes 24.

Los niveles de polen de plátano de paseo en estos dos días serán medios en Alcobendas y Aranjuez y bajos en Collado Villalba y Las Rozas.

Más abundante en invierno

En estas mismas jornadas, los niveles de polen de cupresáceas serán bajos en toda la Comunidad de Madrid, ya que su periodo de polinización ha finalizado.

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El polen de cupresáceas es el más abundante en invierno y, prácticamente, el único que causa alergias en esta estación. Esta familia incluye árboles y arbustos, siendo los más frecuentes las arizónicas utilizadas en jardines y como setos.