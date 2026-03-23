Alcorcón duplica su inversión contra la violencia machista para reforzar la atención a mujeres y jóvenes

El Ayuntamiento de Alcorcón ha dado un paso decisivo en la protección de las mujeres al duplicar su aportación económica al Servicio de Atención Integral, Multidisciplinar y Especializado del Punto Municipal del Observatorio Regional contra la Violencia de Género. Esta ampliación presupuestaria permitirá fortalecer la red de apoyo local con la incorporación de una nueva profesional de psicología, garantizando una cobertura más robusta desde junio de 2026 hasta junio de 2027.

Una inversión histórica para la seguridad de las mujeres

La Junta de Gobierno Local ha aprobado formalmente el contrato de este servicio esencial, que contará con un importe total de 436.204,62 euros. En términos comparativos, la financiación ha experimentado un crecimiento notable de 145.497,68 euros respecto al periodo anterior. Destaca especialmente el compromiso del consistorio alcorconero, que ha incrementado su partida municipal de los 84.343,89 euros previos hasta los 167.526,62 euros actuales, mientras que la cuantía restante es aportada por la Comunidad de Madrid.

Según ha explicado Sonia López, concejala de Participación Ciudadana, Feminismo y Mayores, este incremento financiero se traduce directamente en una mejor asistencia jurídica, social y psicológica. El objetivo prioritario es ofrecer información especializada no solo a las mujeres víctimas de violencia de género, sino también a sus hijos, hijas y personas dependientes, facilitando su proceso de recuperación y el retorno a una vida segura e independiente.

Atención psicológica especializada para adolescentes y jóvenes

Una de las novedades más relevantes de este nuevo contrato es la contratación de una psicóloga a jornada completa dedicada exclusivamente a la asistencia de mujeres adolescentes y jóvenes. Este refuerzo responde a la creciente necesidad de implementar intervenciones tempranas y accesibles que se adapten a las realidades de las víctimas de menor edad. Mediante esta atención especializada, el municipio busca favorecer procesos de recuperación integral que contribuyan de forma efectiva a la autonomía personal y social de las usuarias.

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Este nuevo modelo de servicio no solo amplía los recursos humanos, sino que consolida a Alcorcón como un referente en la lucha contra las violencias machistas. Al dotar al Punto Municipal de herramientas multidisciplinares más potentes, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con las supervivientes, asegurando que cuenten con el apoyo profesional necesario para reconstruir su futuro en un entorno de máxima confianza y profesionalidad.