30 divorcios al día en Madrid en 2025: se produjeron un 13,2% menos de separaciones que el año anterior

10.777 demandas de disolución matrimonial fueron registradas a lo largo del año pasado en los juzgados de la Comunidad de Madrid. Alrededor de unos 30 procedimientos cada día. La cifra supone un 13,2% menos que el año anterior. El dato, difundido por el Consejo General del Poder Judicial, apunta a un descenso generalizado en todas las fórmilas de ruptura, con especial intensidad en las no consensuadas, que son las que más han caído y las que mejor reflejan el desgaste más abrupto de las parejas en la región.

Los divorcios contenciosos se desploman un 22,4 %, hasta los 3.891 casos, mientras que los consensuados -más habituales- también retroceden, aunque con menor fuerza, un 6,7 %, hasta los 6.502. La misma tendencia se replica en las separaciones: las no consensuadas bajan un 10,5 % (102 casos) y las acordadas, un 11,4 % (273). En el extremo opuesto, las nulidades matrimoniales, residuales en volumen, repuntan ligeramente hasta las nueve, un 12,5 % más.

La situación en Madrid es similar a la del país en su totalidad. En España, las demandas de disolución matrimonial alcanzaron las 84.424 en 2025, un 11,7 % menos que un año antes, según los órganos judiciales de todo el mapa. De nuevo, el mayor ajuste se produce en los procesos no consensuados, que descienden un 24,7 %, frente al recorte más moderado de los divorcios de mutuo acuerdo, que caen un 3 %.

Se produjeron un 13,2% menos de separaciones que el año anterior. / Francis R. Malasig (Efe)

Por debajo del umbral

En términos relativos, no todas las comunidades se comportan igual. Baleares y Canarias lideran las tasas de rupturas por población, con 207,7 y 205,2 demandas por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media nacional (171,9). Les sigue la Comunidad Valenciana, con 195. Madrid, en cambio, se sitúa por debajo de ese umbral, con una tasa de 151.

También las separaciones reducen su presencia en los tribunales: en toda España, las no consensuadas caen un 22,1 % y las consensuadas, un 8 %. Mientras, las nulidades -la vía más excepcional- crecen un 14,3 %, hasta sumar 72 procedimientos en todo el país.

En relación a las peticiones de disolución matrimonial de 2025 con la población a 1 de enero, el número de demandas por 100.000 habitantes fue de 171,9. A las tasas más altas de Baleares (207,7), Canarias (205,2) y Comunidad Valenciana (195), le sigue Murcia con una tasa de 186,5, Castilla-La Mancha (182,4), Asturias (173,1), Cantabria (172,6) y Andalucía (172,3). Por debajo de la media nacional, se situaron Cataluña (170,4), Extremadura (169,7), Galicia (168,5), La Rioja (168,4), Navarra (167,5), Aragón (164,3), País Vasco (153), Comunidad de Madrid (151) y Castilla y León (144,4)

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El balance refleja una menor litigiosidad en las rupturas y un descenso general de las demandas, aunque sin que ello permita concluir si hay menos crisis de pareja o, simplemente, otras formas de gestionarlas. En cualquier caso, 2025 dibuja un mapa de separaciones a la baja, con Madrid moviéndose en la parte más contenida de esa tendencia.