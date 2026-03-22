Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precio de la gasolinaMeningitisÓscar LópezSemana SantaTiramisúLey del SueloFórmula EÁrboles de MadridTercer carril
instagramlinkedin

ACCIDENTE

Un tranvía y un coche colisionan en Parla: tres heridos leves y 50 pasajeros ilesos

Los bomberos han asegurado el tranvía y la Policía Local ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del accidente

Estado del tranvía de Parla que colisionó con un vehículo.

Estado del tranvía de Parla que colisionó con un vehículo. / 112 COMUNIDAD DE MADRID

Europa Press

Madrid

Un impacto entre la parte frontal de un tranvía contra la parte lateral derecha de un vehículo este domingo por la tarde en el municipio de Parla ha dejado a tres personas heridas leves.

Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el impacto se ha producido pasadas las 15.30 horas en la calle Reyes Católicos. En el tranvía viajaban 50 personas y todas ellas han resultado ilesas.

Por su parte, en el turismo viajaban cinco personas y tres de ellas han sido trasladadas por el Summa 112 con contusiones leves al Hospital de Parla. Se trata de un hombre de 29 años y dos mujeres de 33 y 27.

Noticias relacionadas

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han comprobado que el tranvía no había sufrido ningún descarrilamiento y han asegurado el vehículo. Por su parte, la Policía local se encarga de investigar lo ocurrido.

TEMAS