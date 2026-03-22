ACCIDENTE
Un tranvía y un coche colisionan en Parla: tres heridos leves y 50 pasajeros ilesos
Los bomberos han asegurado el tranvía y la Policía Local ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del accidente
Europa Press
Un impacto entre la parte frontal de un tranvía contra la parte lateral derecha de un vehículo este domingo por la tarde en el municipio de Parla ha dejado a tres personas heridas leves.
Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el impacto se ha producido pasadas las 15.30 horas en la calle Reyes Católicos. En el tranvía viajaban 50 personas y todas ellas han resultado ilesas.
Por su parte, en el turismo viajaban cinco personas y tres de ellas han sido trasladadas por el Summa 112 con contusiones leves al Hospital de Parla. Se trata de un hombre de 29 años y dos mujeres de 33 y 27.
Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han comprobado que el tranvía no había sufrido ningún descarrilamiento y han asegurado el vehículo. Por su parte, la Policía local se encarga de investigar lo ocurrido.
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