El PSOE da por cerrada la candidatura de Óscar López en Madrid pese a la subida en Castilla y León con el modelo de candidato alcalde

No hay cambio de hoja de ruta en el PSOE de Madrid según van celebrándose los sucesivos comicios autonómicos del ciclo electoral en marcha. En el partido en la región se asume que el actual secretario general, y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, será el candidato que se mida con Isabel Díaz Ayuso en 2027 y en la dirección federal tampoco se contempla otra cosa en estos momentos pese a las distintas suertes que ha corrido la formación en Extremadura, Aragón y Castilla y León con opciones claramente diferenciadas en el cartel electoral.

El descalabro en Extremadura, con un candidato procesado como Miguel Ángel Gallardo, fue sonado, diez escaños menos. La apuesta por una ministra como Pilar Alegría en Aragón, fórmula que se repite en otros territorios como Andalucía con María Jesús Montero, la Comunidad Valenciana con Diana Morant y la propia Comunidad de Madrid con López, tampoco salió como se esperaba. La extitular de Educación y portavoz del Ejecutivo se dejó cinco escaños, una derrota que igualaba los peores resultados históricos de los socialistas en la región. Apenas un mes después, el pasado domingo, el PSOE concurría a las urnas en Castilla y León con Carlos Martínez, alcalde de Soria desde 2007. Martínez mejoró los resultados de 2022, ganó dos procuradores en las Cortes e insufló algo de ánimo en el partido.

El secretario general del PSOE de Castilla y León y alcalde de Soria, Carlos Martínez. / Concha Ortega Oroz - Europa Press

Tras el resultado de Martínez en Castilla y León se ha especulado con la idoneidad de ese modelo de candidato alcalde y con fuerte arraigo territorial. En Madrid ha circulado incluso algún nombre como el de Javier Ayala, un perfil con ascendente en el partido que encadena dos mayorías absolutas consecutivas en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, pero tanto desde el municipio como desde la propia dirección del partido se ha descartado de todo punto. Ni a él se le ha pasado por la cabeza, ni nadie se lo ha planteado ni hay en el PSOE-M un debate sobre el tema, traslada su entorno.

La opción es López. Y desde la dirección en el partido regional se es tajante al respecto. Se recuerda, de hecho, que un candidato ministro, Ángel Gabilondo, le ganó las elecciones a Isabel Díaz Ayuso en 2019, si bien no pudo gobernar porque el PP y Ciudadanos sumaban más, mientras que un candidato alcalde, Juan Lobato, fue tercera fuerza en 2023. El ex secretario general de los socialistas madrileños siempre ha argumentado que partía de los peores resultados del PSOE en Madrid, en 2021, y en el peor momento para el socialismo y el mejor para el PP logró recortar 35.000 votos a Ayuso.

En cualquier caso, la baza ahora la juega el ministro para la Transformación Digital, avalado, además, por Pedro Sánchez. La confianza del presidente del Gobierno y de la cúpula del PSOE en Óscar López como líder socialista en la Comunidad de Madrid y como candidato es total. Ferraz considera que cada comunidad autónoma "es un mundo" y que sus resultados no son extrapolables de una a otra en absoluto. Por eso, los resultados de Castilla y León no cambiarán la estrategia en Madrid. En este caso, la dirección socialista considera que tiene el mejor perfil para enfrentarse a Ayuso en las urnas en mayo de 2027.

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / JESUS HELLIN - STUDIOMEDIA19 - Europa Press

El PSOE de Madrid es una organización muy compleja, que lleva décadas en la oposición. Y en Ferraz aseguran que el trabajo que está llevando a cabo López, junto con su secretaria de Organización, Pilar Sánchez Acera, está rearmando al partido de cara a los comicios autonómicos y municipales. El ministro, que fue jefe de Gabinete de Pedro Sánchez entre 2021 y 2024, sigue contando con todo el apoyo del presidente del Gobierno.

Fuentes de la Ejecutiva Federal confirman que no hay ninguna duda sobre la candidatura de López, a pesar de especulaciones que tachan de "intoxicación pura y dura". "El candidato en Castilla y León ha sido el alcalde de Soria porque ganó las primarias para liderar el partido", explican, "nosotros respaldamos a todos los líderes autonómicos y en Madrid el líder elegido por la organización ha sido Óscar López", añaden.

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En las actuales circunstancias, y con el apoyo de Sánchez a López, es improbable que alguien vaya a dar un paso al frente para disputarle la candidatura. En el horizonte están las elecciones andaluzas, en las que la fórmula de candidata ministra se volverá a poner a prueba. Entretanto, el ministro para la Transformación Digital mantendrá la cartera cuanto pueda, entre otras razones, porque le da un foco mediático que difícilmente tendría de otra forma. Secretario general del PSOE-M desde hace poco más de un año, no es diputado autonómico y no tiene otro lugar que los medios para confrontar con Ayuso.