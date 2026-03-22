OCIO
La presa escondida de la Sierra de Madrid a la que se llega desde Patones por una ruta entre montañas
Una ruta de 7,9 kilómetros junto al río Lozoya conduce hasta la histórica presa del Pontón de la Oliva
Ángela Berná
Hay lugares de Madrid que transportan directamente a la desconexión. Es el caso de Patones de Arriba, a menos de una hora de la capital, un pueblo declarado Bien de Interés Cultural en la Categoría de Conjunto Histórico en el año 1999. Tal es su belleza que no se limita al propio casco antiguo, sino que desde allí salen varias rutas en las que disfrutar de la mejor naturaleza de la comunidad.
Disfrutar de la naturaleza a un paso de Madrid
Entre los caminos de montaña que parten de Patones, uno de los recorridos más conocidos es el tramo del Gran Recorrido GR-88 que conduce desde la presa del Pontón de la Oliva hasta la Presa de la Parra. Se trata de una ruta lineal que se realiza ida y vuelta, con 16 kilómetros en total, que permite caminar junto al último tramo del río Lozoyahasta llegar a una de las presas históricas de la Sierra Norte.
El itinerario tiene 7,9 kilómetros de recorrido en cada sentido, con un desnivel positivo de 55 metros, lo que lo convierte en un camino de escaso desnivel. El tiempo estimado para completar el trayecto es de unas tres horas, y su nivel de dificultad es 2 sobre 5, por lo que resulta accesible para quienes buscan una ruta de montaña sin grandes exigencias técnicas.
Un camino junto al último tramo del Lozoya
El sendero discurre en paralelo al último tramo del río Lozoya, atravesando un paisaje de montaña marcado por barrancos, paredes de roca y vegetación mediterránea. A lo largo del recorrido se suceden distintos tramos de sendero que permiten avanzar siguiendo el curso del río mientras el relieve se estrecha entre laderas.
Este tramo del GR-88, integrado en la red de senderos de gran recorrido, atraviesa algunos de los paisajes más característicos del entorno de Patones. El itinerario permite descubrir uno de los entornos naturales más sorprendentes del municipio, donde el río y las formaciones rocosas modelan el paisaje de la sierra.
La presa del Pontón de la Oliva
El lugar más emblemático del recorrido es la presa del Pontón de la Oliva, situada en el valle del Lozoya. Este enclave forma parte del sistema hidráulico construido en el siglo XIX para el abastecimiento de agua a Madrid.
La presa se levanta en un punto donde el valle se estrecha entre paredes rocosas, creando un paisaje abrupto y muy característico de esta zona de la Sierra Norte. El camino del GR-88 permite alcanzar este lugar siguiendo el trazado que acompaña al río hasta llegar a este enclave hidráulico situado entre montañas.
Así se plantea uno de los mejores planes para hacer de cara al buen tiempo: un paseo con final feliz. Además, con la llegada de la primavera ya no hay excusa para no adentrarse en la naturaleza que rodea a la capital, ya sea con amigos, familia, mascotas o con tu propia compañía.
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