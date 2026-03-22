Así es el mercadillo más lujoso de Madrid: muchos tesoros, ropa vintage y antigüedades a muy buenos precios

Las tendencias van a y vienen, pero los clásicos de calidad nunca pasan de moda. En Madrid hay muchos mercadillos de todo tipo y por toda la comunidad, ya sea para decorar tu casa, renovar tu armario o adquirir piezas de coleccionista de lo más especial. Este fin de semana hay un exclusivo mercadillo que este año se organiza por tercera vez y que tiene un estilo muy francés.

¿De qué mercadillo se trata?

Este fin de semana vuelve de nuevo a la Moraleja un auténtico 'déballage francés', cuyo significado y concepto es el de "desempaquetar". En el número 10 del paseo de Alcobendas, en el centro comercial El Bulevar se acogerá esta nueva edición del mercadillo perfecto para los amantes de la decoración y el coleccionismo.

Durante la jornada se unirán diferentes vendedores llegados de toda España, Portugal e incluso Francia, para ofrecer una gran variedad de reliquias: desde mesas, lámparas, sillas antiguas hasta arte, pintura, escultura o libros, telas y piezas de cuero y piel. Todo ello en el parking del centro comercial.

Una cita muy especial

Será en el aparcamiento donde los comerciantes descargarán sus piezas para montar su catálogo de productos, tal y como indica el término que reconoce a la actividad, 'El Déballage de la Moraleja'. Este mercadillo permitirá a los visitantes hacerse con piezas muy especiales en un ambiente familiar y dinámico. Además, de primera mano, ya que los vendedores suelen ser los propios dueños, lo que permite saber más sobre su procedencia, calidad y autenticidad.

Esta tercera edición tendrá lugar el próximo domingo 22 de marzo, desde las 10:00 hasta las 20:00 horas. Ahora que lo vintage vuelve a estar especialmente de moda en las tendencias, es una cita perfecta para aprovechar y dar un toque único a tu estilo, dando un toque especial a cualquier espacio o a tu propia imagen.

Esto es más que una simple venta, es un plan de domingo que consiste en pasear, curiosear y cazar verdaderos tesoros. Además, contarás con la ventaja de poder negociar con el propio vendedor y aprovechar para pasar el día también en el centro comercial.