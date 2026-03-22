La manifestación por la movilidad en Colmenar Viejo no podrá cortar la M-607 por motivos de seguridad

La manifestación ‘Por una Movilidad Digna’ se celebrará finalmente este domingo en Colmenar Viejo con un recorrido limitado al entorno urbano, después de que la Delegación del Gobierno haya denegado el corte de la carretera M-607 previsto inicialmente.

La movilización, convocada por la Plataforma M-50 Ya y la Asociación de Vecinos por Colmenar Viejo, arrancará a las 11.30 horas con el objetivo de reclamar una "movilidad digna" y soluciones a "los graves problemas de movilidad que afectan a la comarca".

En un primer momento, los organizadores habían planteado cortar la M-607 entre los kilómetros 34 y 32 en dirección Madrid. Sin embargo, la Delegación del Gobierno ha rechazado esta opción alegando "la imposibilidad de garantizar la seguridad de los manifestantes".

Recorrido urbano autorizado

Según la resolución, la marcha se desarrollará finalmente por la rotonda Camino de Remedios, la avenida de los Remedios, la calle San Sebastián, la calle Real y concluirá en la Plaza del Pueblo, donde se procederá a la lectura de un manifiesto.

Los convocantes defienden que la movilidad es un elemento clave para el desarrollo de la zona norte de la Comunidad de Madrid, al afectar directamente al acceso al empleo, la educación y los servicios públicos.

Además, han hecho un llamamiento a la participación no solo de los vecinos de Colmenar Viejo, sino también de otros municipios cercanos, invitando a asociaciones y colectivos sociales a sumarse a la protesta.

Cartel de la convocatoria de manifestación exigiendo una Movilidad Digna en la zona norte de Madrid / ASOCIACIÓN VECINOS POR COLMENAR

Entre sus principales demandas, las organizaciones subrayan la necesidad de mejorar la planificación y ejecución de las obras en la M-607, que actualmente provocan retenciones y dificultades en los desplazamientos diarios.

También reclaman el cierre del tramo norte de la M-50, al que consideran "estratégica para mejorar la conectividad" de la zona, y la construcción de la variante sur entre Colmenar Viejo y Tres Cantos para aliviar la congestión del tráfico.

Problemas en Cercanías y autobuses

Las reivindicaciones no se limitan al transporte por carretera. Los convocantes denuncian incidencias, retrasos y falta de información en los trenes de Cercanías, que, según señalan, afectan cada día a miles de usuarios.

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Asimismo, solicitan mejoras en el servicio de autobuses urbanos e interurbanos, con mayores frecuencias y capacidad suficiente para atender la creciente demanda de movilidad en la zona norte madrileña.