El Tren de la Fresa regresa esta primavera con viajes entre Madrid y Aranjuez hasta el 7 de junio

El Tren de la Fresa vuelve a ponerse en marcha esta primavera tras el descanso invernal y circula entre Madrid y Aranjuez todos los sábados y domingos desde este domingo y hasta el 7 de junio. La propuesta combina patrimonio ferroviario, ocio y turismo cultural en una excursión a la Real Villa de Aranjuez, declarada Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2001.

La iniciativa recrea el recorrido del primer ferrocarril de la Comunidad de Madrid y el segundo de la península ibérica, la línea Madrid-Aranjuez, inaugurada en febrero de 1851 y que este año cumple 175 años. El viaje permite desplazarse en coches históricos de madera de más de un siglo de antigüedad, a un ritmo pausado y con una experiencia más vinculada al paisaje del trayecto.

Nuevas teatralizaciones y descuentos para el Museo del Ferrocarril

Entre las novedades de esta temporada figura la renovación de la teatralización. Los pasajeros viajan acompañados por personajes que les relatan la historia de la línea y por revisores vestidos de época, encargados de picar los billetes.

Además, los billetes del Tren de la Fresa incluyen este año la posibilidad de adquirir entradas a precio reducido para visitar el Museo del Ferrocarril de Madrid en fechas posteriores al viaje.

En la temporada de primavera hay viajes programados los días 22, 28 y 29 de marzo; 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de abril; 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de mayo; y 6 y 7 de junio.

Rutas turísticas, culturales y opciones por libre

La oferta incluye varias rutas turísticas y culturales por Aranjuez, además de la opción de recorrido libre, denominada 'Fresas al Natural', que contempla únicamente el viaje de ida y vuelta y la degustación de fresas de Aranjuez. En esta modalidad, los viajeros pueden ir acompañados de sus mascotas, de hasta 40 kilos.

Para quienes optan por una visita organizada, se ofrecen varias alternativas. La ruta 'Fresas con Nata' incluye un recorrido en el Chiquitrén, el tren turístico de Aranjuez, y visita guiada a los jardines históricos del Parterre y de la Isla. La opción 'Fresas del Tajo' suma un trayecto en el barco turístico por el río Tajo y una visita guiada a los jardines históricos del Parterre, la Isla y el Príncipe.

Por su parte, 'Fresas Reales' incorpora una visita guiada al Palacio Real de Aranjuez y al jardín histórico del Príncipe, además de una parada en el Museo de las Falúas Reales.

Rutas especiales en bicicleta, huertas y piragua

La programación también incluye propuestas temáticas en fechas concretas. La ruta 'Fresas Ciclistas' está disponible los días 26 de abril y 10 y 31 de mayo, con una visita en bicicleta eléctrica por las huertas y sotos de Aranjuez y un recorrido guiado a pie por los jardines del Parterre y la Isla.

Los días 2, 3, 9 y 10 de mayo se celebra 'Fresas de la Huerta', una visita guiada a las huertas históricas, pensada en clave familiar y con actividades complementarias, además del paseo por los jardines históricos del Parterre y la Isla.

La ruta 'Fresas entre piraguas', con recorrido en piragua por el tramo navegable del río Tajo y visita guiada por los jardines históricos de Aranjuez, se ofrece los días 23 y 30 de mayo y 6 de junio.

Opciones combinadas para completar la visita

La iniciativa incluye también rutas combinadas que unen dos experiencias en una misma jornada. Entre ellas figuran 'Nata del Tajo', con visita al centro de Aranjuez en el Chiquitrén y recorrido en barco por el Tajo; 'Nata Real', que suma el recorrido en el Chiquitrén a una visita detallada al Palacio Real; y 'Tajo Real', que combina el trayecto fluvial con una visita guiada al Palacio Real.

Un convoy histórico con 385 plazas por viaje

La composición del Tren de la Fresa está formada por cuatro coches 'Costa' de los años veinte, un coche de departamentos de la serie 5000 y dos furgones de los años sesenta, con un total de 385 plazas ofertadas en cada viaje.

Los coches 'Costa' son vehículos de madera con plataformas abiertas y balconcillo en los extremos. Reciben ese nombre porque prestan servicio en líneas de cercanías de la costa catalana hasta finales de los años sesenta. Más tarde participan en rodajes de películas del Oeste y, ya en los años ochenta, pasan a formar parte de la composición del Tren de la Fresa.

Tren de la Fresa en la Estación del Ferrocaril en Aranjuez / Tren de la Fresa

El coche de la serie 5000, de caja metálica, pertenece a un pedido de 66 unidades encargado por Renfe entre 1947 y 1953. Dispone de un pasillo lateral que da acceso a ocho departamentos de ocho plazas cada uno.

Un tren histórico integrado en la oferta patrimonial de Madrid

El Tren de la Fresa forma parte de Trenes Patrimonio Mundial de la Comunidad de Madrid, una oferta de trenes históricos que enlaza la capital con ciudades de la región catalogadas como Patrimonio Mundial por la Unesco, entre ellas Aranjuez.

El tren, gestionado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, recibe este año las certificaciones ISO 9001 y UNE 93200, que acreditan el cumplimiento de estándares internacionales de calidad en su gestión y en su Carta de Servicios. Además, mantiene su carácter dog-friendly, con posibilidad de viajar con mascotas de hasta 40 kilos en las modalidades previstas.

La iniciativa se pone en marcha en mayo de 1984 a partir de una colaboración entre el Museo del Ferrocarril de Madrid, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Aranjuez y Patrimonio Nacional, con el apoyo de Renfe.

El 175 aniversario de la línea Madrid-Aranjuez

La vuelta del Tren de la Fresa coincide con la conmemoración del 175 aniversario de la línea Madrid-Aranjuez, inaugurada el 9 de febrero de 1851. Se trata del primer ferrocarril de Madrid y de la segunda línea abierta al tráfico en la península Ibérica, después del Barcelona-Mataró, puesto en servicio en 1848.

La apertura de esta línea supone la incorporación de Madrid al grupo de capitales europeas que ya cuentan con ferrocarril y marca el inicio de una red que se va extendiendo por el conjunto de la península.

El proyecto nace a partir de una petición presentada a la Administración del Estado en 1830 por varios personajes ilustres, que proponen construir un camino de hierro entre Madrid y Aranjuez para impulsar el desarrollo de esta localidad. Según aquella propuesta, la línea uniría la Corte con el Palacio Real de Aranjuez y, en abril o mayo, "concentraría a los madrileños que, saliendo de casa a media mañana, comerían en Aranjuez para volver al Prado por la tarde, lo mismo que se hace, hoy día, con Vista Alegre".

Tras superar distintas dificultades, el 9 de febrero de 1851 se inauguran los casi 49 kilómetros de vía que unen Madrid con Getafe, Pinto, Valdemoro, Ciempozuelos, Seseña y Aranjuez. Ese trazado es también el primer paso de la conexión ferroviaria que en 1858 alcanza Alicante, convirtiéndose en la primera línea radial finalizada en España.

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En la actualidad, el trazado ferroviario entre Madrid y Aranjuez forma parte de la línea C-3 de Cercanías Madrid, por la que también circula desde 1984 el histórico Tren de la Fresa.