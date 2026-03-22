BAR EMBLEMÁTICO
Madrid recupera su memoria: el Café Gijón reabre en 2026 con una programación vinculada al arte y la literatura
Cappuccino Grand Café ultima los preparativos del icónico local del Paseo de Recoletos con una restauración fiel a su esencia y una nueva etapa cultural
Madrid recupera uno de sus símbolos. El histórico Café Gijón reabre sus puertas el próximo miércoles 1 de abril de 2026 bajo el sello de Cappuccino Grand Café, con una propuesta que combina respeto por su legado literario y una renovada vida cultural en pleno corazón de la ciudad.
Un nuevo aroma se respira en la capital, pero no es del todo nuevo. Es el del café que durante más de un siglo ha acompañado conversaciones, ideas y generaciones enteras. El Café Gijón, fundado en 1888, vuelve a reanudar su actividad en Paseo de Recoletos, 21, recuperando uno de los espacios más reconocibles del imaginario cultural de la capital. La reapertura llega de la mano de Cappuccino Grand Café, que inicia una nueva etapa en el local con una premisa clara: cambiar lo imprescindible sin tocar lo esencial.
Una restauración que mira al pasado
Lejos de una transformación radical, la intervención ha sido casi invisible para el visitante habitual. Mesas, sillas, cortinas y distribución se mantienen, en un ejercicio de restauración que ha buscado conservar la identidad del café tal y como la recuerdan generaciones de madrileños. Los trabajos, iniciados meses atrás, han requerido un proceso minucioso, especialmente en la recuperación de materiales y elementos originales. La presencia de madera de roble y otros detalles históricos refuerza una atmósfera que sigue remitiendo a su época dorada. El resultado es un espacio actualizado, pero reconocible, donde el paso del tiempo no borra la memoria.
Hablar del Café Gijón es hablar de tertulias, de literatura y de historia viva. Durante décadas, sus mesas fueron punto de encuentro de escritores, artistas y pensadores, convirtiéndose en uno de los grandes escenarios de la vida cultural madrileña.
En esta nueva etapa, el objetivo es recuperar ese pulso. El café contará con una programación vinculada al arte, la literatura, el cine y la música, reforzando su papel como lugar de encuentro en una ciudad que sigue necesitando espacios para la conversación pausada, tal y como ha avanzado el Grupo Capuccino a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
Cappuccino Grand Café aterriza en un icono
La llegada de Cappuccino Grand Café a este enclave supone también la integración del Café Gijón en una red de espacios que combinan diseño, ubicación y experiencia. En Madrid, el grupo ya cuenta con el establecimiento de Plaza de la Independencia, 5, al que ahora se suma este icono histórico. Con presencia en ciudades como Mallorca, Valencia, Ibiza, Málaga o Sevilla, el grupo amplía así su propuesta en la capital con un proyecto especialmente simbólico.
La reapertura del Café Gijón no es solo la recuperación de un local, sino la de una parte de la identidad de Madrid. En una ciudad en constante cambio, su regreso supone un guiño a la memoria colectiva y una invitación a volver a sentarse, mirar alrededor y dejar que el tiempo pase, como siempre se hizo allí. Porque hay lugares que no necesitan reinventarse, solo volver a abrir sus puertas.
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