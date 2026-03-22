Madrid destina 3,8 millones a la limpieza y mantenimiento de los túneles de Metro durante cuatro años

La Comunidad de Madrid ha aprobado un contrato de 3,8 millones de euros para la limpieza y conservación de los túneles de Metro durante los próximos cuatro años. La medida permitirá actuar en bóvedas, estructuras, enlaces, sacos de maniobra y ramales conectados con cocheras y depósitos, con trabajos previstos en horario nocturno para no afectar al servicio.

La actuación permitirá intervenir en tunelillos de enlace, sacos de maniobra y ramales que conectan con cocheras y depósitos. Según la Comunidad de Madrid, el objetivo es mantener unas adecuadas condiciones de higiene y mantenimiento en el interior de los distintos tipos de túneles y contribuir así al correcto funcionamiento de las instalaciones del suburbano.

El contrato tendrá una duración de cuatro años y podrá prorrogarse durante un año adicional. Los trabajos se desarrollarán en horario nocturno, cuando el servicio de Metro está interrumpido y la tracción eléctrica desconectada, para evitar interferencias con la circulación habitual de trenes.

Para ejecutar estas labores se utilizará un convoy especializado formado por una dresina, un vehículo ferroviario destinado a trabajos de mantenimiento, y un vagón con depósito de agua. Mediante una bomba de impulsión, el equipo proyectará agua a presión en un ángulo de 360 grados para limpiar las bóvedas y el revestimiento de los túneles.

Además de la limpieza mecanizada, el contrato contempla la retirada manual de los residuos acumulados en la vía, una tarea que Metro considera necesaria para conservar las condiciones de seguridad, eficiencia y salubridad de la infraestructura ferroviaria.

El expediente incorpora también criterios ambientales. Entre ellos figuran medidas dirigidas a reducir las emisiones de CO₂ generadas por las dresinas utilizadas, con la intención de mejorar la calidad del aire en los túneles y minimizar el impacto ambiental de estas actuaciones.

Junto a este contrato, la compañía metropolitana mantiene en vigor otro, por valor de 56 millones de euros, destinado al servicio de higiene del material móvil. Este incluye la limpieza ordinaria del interior y exterior de los trenes, así como de otros equipos y espacios de la compañía, como cocheras, recintos de maniobras y depósitos.

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En estas instalaciones se llevan a cabo de forma periódica trabajos de desinfección, desinsectación y desratización. También se realizan actuaciones vinculadas a la retirada de grafitis y a la reposición de filmes antivandálicos en los coches.