Más Madrid critica que la app de deporte deje fuera centros de gestión privada y advierte que no muestra toda la oferta

La concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento Mar Barberán ha criticado que la aplicación municipal de reservas deportivas deje fuera a los centros de gestión privada, que "ni siquiera aparecen" en la plataforma, lo que impide a los usuarios conocer toda la oferta disponible y, a su juicio, evidencia fallos en el sistema.

Durante la última Comisión de Cultura, Turismo y Deporte, la concejala ha cuestionado la falta de homogeneidad en la gestión de las instalaciones deportivas municipales.

"Entramos en la aplicación informática Madrid Deporte o Deporte Madrid, según entramos vemos que los de gestión privada no existen", ha afirmado, para añadir que esos 13 centros "tienen su propia página web", en la que "no tienen ni siquiera el logo del Ayuntamiento".

Barberán ha sostenido que el problema no afecta solo a los centros de gestión privada, sino también a los polideportivos de gestión directa, donde, a su juicio, cada instalación funciona "aparentemente como un reino de taifas".

"Lo que queda patente es que en la gestión de deporte hay una discrecionalidad que ustedes como Área tendrían que abordar", ha reprochado a la concejala delegada de Deportes, Sonia Cea.

La edil de Más Madrid ha señalado que hay unidades deportivas, como algunos pabellones, que ni siquiera están disponibles en la aplicación y cuya reserva obliga a acudir a taquilla o a tramitarla por correo electrónico.

"Para alquilar el pabellón te tienes que ir a taquilla y hacer la reserva presencial o hacer la reserva a través de un email de una unidad de la Junta de Distrito y esperar a que le respondan", ha censurado.

Diferencias en el uso de las pistas y en los pagos

La concejala también ha apuntado a diferencias en los criterios aplicados para el uso de las instalaciones. Como ejemplo, ha citado el baloncesto 3x3, donde en unos centros se alquila media pista y en otros se obliga a reservar la pista entera.

"En Hortaleza, si tú vas a hacer baloncesto 3x3, alquilas y pagan la mitad de la pista (...) Si te vas a La Masó o te vas al Triángulo de Oro, no te dejan la mitad de la pista", ha expuesto.

Además, ha criticado que si una instalación no está operativa, como puede ocurrir con una piscina, el usuario puede enterarse solo "cuando llega", y ha asegurado que sigue sin resolverse la compatibilidad entre reserva y pago, "tanto online como presencialmente".

Por su parte, la concejala delegada de Deportes, Sonia Cea, ha defendido que "el sistema de reserva telemática está plenamente operativo a través de la aplicación de Madrid Móvil y funciona con total normalidad".

No obstante, ha explicado que la disponibilidad de las unidades deportivas depende de cada centro, de si esos espacios están ya alquilados, de si se están desarrollando actividades de escuelas deportivas y también de "su capacidad organizativa y del personal necesario".

Según ha recalcado, el Área de Deportes no tiene la competencia para habilitar cada uno de los espacios, ya que eso depende "de la autonomía que tiene cada distrito en la gestión de sus espacios deportivos".

Respecto a las tarifas, ha asegurado que "son las mismas para todos los centros deportivos", al estar fijadas por el acuerdo de precios públicos aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, aunque ha precisado que cada centro puede establecer criterios sobre el uso concreto de la pista según la actividad.

Cea ha detallado además algunas de las mejoras en marcha en la aplicación, como nuevos menús de gestión telemática, la implantación del carné virtual, la incorporación de métodos de pago como Bizum, Google Pay o Apple Pay, la reducción del tiempo de carga y cambios visuales para hacer la herramienta más intuitiva.

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También ha señalado que se están colocando atriles en los centros deportivos con el objetivo de ayudar a superar la barrera digital y facilitar el uso de la aplicación con apoyo del personal municipal.