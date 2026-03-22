EDIFICIOS
Madrid convoca la II edición de los Premios Antonio Palacios de urbanismo y arquitectura con cinco categorías
El Ayuntamiento distinguirá proyectos de planeamiento, obra nueva, rehabilitación, innovación y espacio público terminados en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria
EP
El Ayuntamiento de Madrid ha convocado los segundos Premios Antonio Palacios de urbanismo y arquitectura, divididos en cinco categorías (planeamiento urbanístico, edificios de nueva planta, rehabilitación de edificios, innovación y espacio público).
Los galardones distinguirán a "aquellos trabajos que hayan destacado por su contribución a proyectos significativos dentro del proceso de ordenación, construcción y rehabilitación de la ciudad y los que sobresalgan por su innovación en los campos de la arquitectura y el urbanismo fomentando la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, la aportación de belleza y valores culturales reconocibles por la sociedad", recoge el decreto firmado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.
También se valorará su "contribución a la sostenibilidad económica, medioambiental y social con soluciones innovadoras en la ciudad de Madrid. Los premios a cada trabajo tendrán carácter exclusivamente honorífico, sin derecho a contraprestación económica alguna.
Los trabajos presentados en cada una de las categorías deberán estar terminados en los cinco años previos a la publicación de la convocatoria.
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