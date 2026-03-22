El Real Madrid firma la semana perfecta y supera al Atlético para seguir en la pelea por LaLiga

Tenía Álvaro Arbeloa una tarea extremadamente complicada en su llegada al banquillo del Real Madrid: devolver la competitividad a un equipo que había caído a los infiernos en las últimas semanas. Poco menos de tres meses después, este Real Madrid es otro completamente diferente. Así lo demuestran las últimas dos semanas del conjunto blanco. Doble victoria ante el Manchester City y triunfo, con remontada incluida, ante el Atlético de Madrid, que llegaba al Santiago Bernabéu con la flecha hacia arriba. Con un Vinicius decisivo y agarrados al coraje de Fede Valverde, los blancos parecen haber llegado al momento decisivo de la temporada.

Lookman rebaja el temporal madridista

Repitió Arbeloa la fórmula que tantas garantías le ha concedido en los últimos encuentros. Con Güler y Thiago, acompañando a los intocables Valverde y Tchouaméni, saltó el técnico salmantino. Carvajal volvió a ser de la partida en un encuentro marcado en el calendario. En el cuadro rojiblanco, Simeone devolvió la titularidad a Koke en el centro del campo junto a Cardoso. Saltó mandón el Real Madrid, capitalizando la posesión en los primeros compases de partido. El equipo de Arbeloa transmitió la presión y energía de la última semana, con Thiago como máxima expresión de estas dos virtudes que coinciden con la irrupción del canterano en el once.

Arrancó con decisión el Real Madrid, capaz de generar dos claras ocasiones para adelantarse cuando no se habían disputado ni diez minutos de partido. La primera de ellas nació en las botas de un incansable Vinicius, que encontró a Carvajal en el lado contrario, pero el disparo del capitán se topó con la intervención de Musso. La segunda de ellas fue protagonizada por Fede Valverde. El uruguayo calcó la jugada del primer tanto frente al Manchester City. Autopase para superar a su par, pero en esta ocasión el disparo se topó con el palo de la portería rojiblanca. No tardó demasiado en responder el equipo de Simeone, a merced de los blancos hasta ese momento. Fue Griezmann quien encontró un desajuste en la defensa madridista. El francés asisitió a Llorente y el lateral definió en el mano a mano ante Lunin.

Fue un festival de ocasiones para los blancos el transcurso de la primera mitad. Güler, de volea, comprometió al equipo de Simeone. Después fue Vinicius el encargado en rematar un saque de esquina lanzado por el turco, pero Giuliano bajo la línea de gol evitó el primero de los blancos. Por momentos se atascaba el equipo de Arbeloa ante el bloque bajo de los visitantes. Eran Valverde, Arda o Brahim los encargados de acelerar la circulación en el último tercio de campo.

Cuando peor lo andaba pasando el equipo rojiblanco, llegó el tanto que desequilibró el marcador. Se ofreció Julián para lanzar la contra atlética ante el desarreglo de Carvajal y encontrar a Giuliano en el área. El argentino, protagonista hacía escasos minutos en área propia, se inventaba un taconazo magnífico para asistir a Lookman y batir a Lunin. La tuvo Tchouaméni por medio de un testarazo para firmar la igualada antes del descanso, pero su remate se marchó rozando el poste de la portería rojiblanca.

Vinicius y Valverde, otra vez

Transmitió una declaración de intenciones de Arbeloa a la salida de vestuarios mandado a calentar a Kylian Mbappé. El francés reapareció el pasado martes en el Etihad y sumó 30 minutos en el derbi madrileño. Tan solo se habían disputado cinco minutos de segunda mitad cuando Brahim sacó a bailar a Hancko. El esloveno intentó aguantar la internada, pero se precipitó y derribó al futbolista madridista en el área. Vinicius volvió a asumir la responsabilidad y no falló esta vez desde los once metros.

El empuje del Real Madrid no cesó. No lo hizo cuando se vio por debajo en el marcador. Tampoco cuando logró empatar el encuentro. Precisamente, ese tesón que caracteriza a Fede Valverde fue decisivo para que el uruguayo protagonizara un robo en área rival tras la enésima presión del encuentro. No se puso nervioso ante el portero argentino y definió con el exterior para adelantar al conjunto blanco en el marcador. El charrúa desató la histeria colectiva de un Bernabéu entregado a los suyos tras la remontada en los primeros diez minutos de segunda parte.

Noticias relacionadas

Rescató Nahuel Molina, uno de los cambios de Simeone, al conjunto rojiblanco. El argentino, como ya hiciera ante el Getafe, firmó uno de los goles de la temporada con un derechazo ante el que nada pudo hacer Lunin. Al igual que en la primera mitad, el Atlético encontró el gol antes que las sensaciones. No tardó en aparecer Vinicius. Los derbis, hasta el momento, no habían sido su asignatura predilecta. El brasileño desbordó a Baena y ajustó un disparo raso al palo largo de Musso. Fue turno para la reaparición de Bellingham, recuperado para la causa de cara al tramo decisivo de la temporada. Llegó entonces la jugada polémica del partido. Valverde propinó una patada a Baena y Munuera Montero, quien parecía traer la acción preparada de casa, no dudó en expulsar al uruguayo a falta de diez minutos para el término del partido. Le tocó resistir al Real Madrid. Y lo hizo, pese al susto tras el disparo al palo de Julián, para sumar tres puntos que lo mantienen en la lucha por el título ante el disfrute del Bernabéu.