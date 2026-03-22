La Guardia Civil detiene a cuatro personas por lanzar adoquines contra un acuartelamiento en Ciempozuelos

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas a las que atribuye los delitos de daños y atentado a agentes de la autoridad por lanzar durante varios días consecutivos fragmentos de adoquines al interior del acuartelamiento de Ciempozuelos, en la Comunidad de Madrid.

Según ha informado el Cuerpo en un comunicado, la detención se produjo después de que los agentes lograran identificar plenamente a los presuntos autores mediante la visualización de las imágenes existentes. Además, los jóvenes habían subido imágenes de los hechos a sus redes sociales.

A los arrestados se les atribuyen también otros actos delictivos ocurridos en la localidad. En concreto, la Guardia Civil les imputa un delito contra la seguridad vial por conducir de forma temeraria por las calles del municipio.

Además, están investigados por causar daños al fracturar el espejo retrovisor de un vehículo oficial de la Guardia Civil que se encontraba estacionado en la vía pública.

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La investigación ha permitido igualmente determinar su presunta autoría en un delito de daños contra un vehículo de la Policía Local de Ciempozuelos y en la quema de varios sacos de caucho propiedad de una empresa.