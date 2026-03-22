Francisco Podio, el hombre que lidera la guerra contra la marihuana en Madrid: "Nos hemos convertido en el jardín de Europa"

La marihuana ya no crece solo en naves perdidas, invernaderos remotos o fincas apartadas. En Madrid, cada vez más, se cultiva al otro lado del tabique. En un piso okupado, en un bajo con las persianas echadas, en un chalet semivacío de una urbanización fantasma del sur metropolitano o de la frontera con Toledo. Ahí es donde la Policía Nacional sitúa uno de los principales frentes del narcotráfico actual: la expansión de los cultivos indoor, un negocio clandestino que se ha instalado en la vida cotidiana de barrios y municipios enteros y que, según Francisco Podio, inspector jefe de la sección de cannábicos de la UDYCO Central, prospera ya “en la casa de al lado, en el edificio de al lado, sin ningún tipo de tapujo”.

Madrid y su periferia sur se han convertido en los últimos años en uno de los principales nodos de este tipo de plantaciones. “La zona sur es donde más proliferación hemos detectado”, afirma Podio. No se trata de una actividad aislada ni de un puñado de pequeños cultivadores, sino de una economía criminal que se incrusta en barrios castigados por la degradación urbana, la precariedad y la ocupación de viviendas. También, en los municipios limítrofes de Toledo, donde las bandas procedentes de la Madrid han encontrado un terreno aún más favorable: urbanizaciones “apenas habitadas”, con viviendas fáciles de ocupar, poca vigilancia y enganches ilegales a la red eléctrica y al agua, describe el inspector jefe.

Las cifras lo reflejan. En 2025, en nueve operaciones policiales, los agentes desmantelaron 38 cultivos indoor instalados en naves industriales, chalés, locales comerciales e inmuebles en bloques de viviendas. El balance incluye más de 20.000 plantas intervenidas, cerca de 300 kilos de marihuana ya procesada y lista para su distribución, unas 65 detenciones, alrededor de 180.000 euros en efectivo, 12 armas de fuego y ocho armas blancas. La inmensa mayoría de las plantaciones presentaban, además, delitos asociados de defraudación de fluido eléctrico - y en algunos casos también, de agua- y ocupación. Podio encuadra estos números en una unidad de solo 22 integrantes, que compagina esta lucha con la persecución de las redes de hachís procedente de Marruecos, lo que, en sus palabras, da la medida de “el esfuerzo de mi gente”.

Una plantación interior desmantelada por la policía. / Policía Nacional

El negocio, además de desplazarse al entorno urbano, ha perfeccionado su método. Ya no se trata de una sola habitación llena de focos y macetas. Las organizaciones reparten las distintas fases del cultivo por estancias diferentes para mantener una producción continua y más discreta. Lámparas led, filtros de carbono, sistemas de ventilación ocultos, aires acondicionados panelados para que no se vean ni se oigan: cuanto más sofisticada es la instalación, más difícil resulta detectarla. Y sale a cuenta. Podio calcula que una plantación media puede montarse por entre 10.000 y 15.000 euros, aunque algunas alcanzan los 20.000 o 30.000, y aun así queda amortizada “con la primera o la segunda cosecha”. Tres o cuatro floraciones al año bastan para que el negocio eche a rodar.

La historia no termina en el sur de la región. Madrid y su periferia forman parte de una maquinaria mucho más grande: la de un país que, según Podio, se ha convertido en el principal proveedor de marihuana.“Tenemos el dichoso honor de ser España el país productor más importante en el ámbito europeo”, afirma, “nos hemos convertido en el jardín de la marihuana de Europa”. España produce mucho, produce bien y lo hace barato. Esa ecuación, unida a la libre circulación en el espacio Schengen, convierte las plantaciones madrileñas y del centro peninsular en una despensa para mercados mucho más lucrativos. Y es que mientras aquí el kilo puede rondar los 1.600 o 1.800 euros, en Alemania puede subir a 8.000 y en Suecia a 12.000.

Bolsas con marihuana listas para su distribución incautadas durante un operativo. / Policía Nacional

Por ello, la marihuana que se planta en Madrid no siempre se fuma en Madrid. Sale en camiones, escondida entre mercancía legal, en rutas comerciales aparentemente limpias, o movida por redes de transportistas y empresas pantalla que aprovechan la normalidad del tráfico de mercancías dentro de Europa. Podio describe un sistema cada vez más profesionalizado, con organizaciones que cultivan aquí porque les sale más barato y colocan la mercancía fuera porque allí vale mucho más. “Desde aquí parten las organizaciones criminales para el tráfico internacional”, advierte. El cultivo indoor del sur de Madrid ya no pertenece al menudeo de barrio, sino a una cadena transnacional que ha dejado atrás la imagen del pequeño traficante con unas pocas plantas para consumo próximo.

La factura de ese negocio la pagan también los vecinos. No solo por el riesgo de incendio o electrocución que generan instalaciones montadas por "cualquiera", sino también por la violencia sorda que se instala alrededor. En algunos bloques, el miedo se vuelve rutina. El inspector relata casos en los que basta con que un policía pregunte a un vecino por otra cuestión cualquiera para que llegue después la amenaza: “La próxima vez que te vaya a hablar con la policía, te voy a pegar dos hostias”. A partir de ahí, todo se encoge: la convivencia, la confianza, la disposición a denunciar. El barrio aprende a mirar hacia otro lado.

De ahí que Podio insista tanto en una idea: “No hay mejor informador que el vecino”. La Policía trabaja con las grandes distribuidoras eléctricas para detectar patrones de fraude compatibles con plantaciones, cruza esos datos con seguimientos, compras de material, fuentes de calor y movimientos de personas, pero el consumo anómalo por sí solo no basta. Tampoco es sencillo conseguir una entrada judicial en una vivienda, precisamente porque los narcos aprovechan la protección legal del domicilio para blindar sus plantaciones. Por eso el inspector define lo que ocurre en Madrid y su corona sur como “un problema transversal”: de seguridad, sí, pero también de convivencia, de sanidad, de urbanismo y de abandono institucional.