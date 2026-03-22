Dominio keniano en las calles de Madrid: Kibet y Chepngetich se llevan la Media Maratón

La XXV Movistar Madrid Medio Maratón y la X Carrera ProFuturo se celebraron en la mañana de este domingo en la capital con éxito y sin incidentes que lamentar con una participación total de 31.000 corredores, en una edición marcada por el 25º aniversario de una de las carreras populares más consolidadas e internacionales de Europa.

La Comunidad de Madrid respaldó la prueba como patrocinador oficial de un evento que volvió a recorrer algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad. La distancia principal, de 21,097 kilómetros y con circuito homologado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), reunió a 28.000 participantes.

Del total de corredores del medio maratón, el 36% llegó desde el extranjero, principalmente de Francia, Reino Unido e Italia. Entre los participantes nacionales, el 61% fueron madrileños, por delante de corredores de Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Los corredores toman la salida en el Medio Maratón de Madrid este domingo. / EFE/ Fernando Villar

El programa incluyó también la carrera ProFuturo, de cinco kilómetros, lo que elevó la participación global hasta los 31.000 inscritos. En el conjunto del evento, el 41% de los corredores fueron internacionales.

La salida y la meta estuvieron ubicadas en el Paseo de Recoletos, frente a la Biblioteca Nacional. El recorrido atravesó viales de los distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Chamartín, Salamanca y Retiro entre las 09:15 y las 12:45 horas.

La celebración de ambas pruebas obligó además a activar un plan especial para garantizar la movilidad en la ciudad. El Ayuntamiento puso en marcha un dispositivo con cortes de tráfico y modificaciones en 82 líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), así como un refuerzo de seguridad a cargo de Policía Municipal y Agentes de Movilidad.

El keniano Levy Kibet se impuso este domingo en la Media Maratón de Madrid con un tiempo de 1:00.50 para batir a su compatriota Shadrack Kipkurui, que paró el crono en 01:01.49, mientras que en categoría femenina ganó otra keniana, Ludwina Chepngetich, con un tiempo de 1:08.31. Tras Ludwina cruzaron la meta otras dos compatriotas suyas: Jedidah Chepkemoi Sang, segunda con 1:09.00, y Caroline Jebet Korir, tercera con 1:10.28.

El atleta Levy Kibet en cabeza de carrera durante el Medio Maratón de Madrid este domingo. / EFE/ Fernando Villar

A las puertas del podio se quedó la española Fátima Azzharaa, que llegó tres minutos después que Jebet con un crono de 1:13.53, seguida, entre las españolas, de Azucena Díaz Calvo, en sexto lugar con un tiempo de 1:16.27.

En la prueba masculina, la tercera plaza fue para el etiopé Berihun Moges con 1:02.09, rompiendo en parte el dominio de los kenianos, que coparon, salvo esa posición, la seis primeras plazas de esta prueba que recorre el centró de la capital de España, con Raimond Cheruiyot, cuarto; Elisha Kiprot, quinto; y Christopher Kitetu, sexto.

El primer español clasificado entró en el octavo puesto. Juan Antonio Pérez Moreno hizo 1:04.25, solo superado por los africanos y por el ecuatoriano Segundo Oswaldo Jami, séptimo con 1:03.43.

Los corredores toman la salida en el Medio Maratón de Madrid este domingo. / EFE/ Fernando Villar

En el plano sanitario, SAMUR-Protección Civil desplegó un operativo con cerca de 100 voluntarios, en su mayoría de Protección Civil, además de un hospital de campaña y equipos de intervención a pie, en bicicleta y motocicleta.

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Según explicó Sara Montero, supervisora del dispositivo de Samur Protección Civil, las asistencias más habituales durante la prueba fueron por mareos, síncopes y caídas. Montero destacó además que fue la primera vez que la carrera contó con un sistema específico de cardioprotección aportado por la organización, con personas distribuidas en puntos estratégicos del recorrido y desfibriladores móviles para acortar el tiempo de respuesta en caso de parada cardiaca.